Lucca Changes: aperta la vendita biglietti, ecco le novità del programma

Aperta la vendita dei biglietti per il Lucca Changes. Ecco alcuni degli eventi annunciati, con gli orari prestabiliti.

Apre oggi, 14 ottobre, alle 17.00 la vendita dei biglietti della prima parte di eventi del Lucca Changes che si svolgeranno a partire dal 29 ottobre nella città di Lucca, il campfire più grande di tutti. Sono stati rivelate anche novità ed appuntamenti della manifestazione. L’edizione Changes di Lucca Comics & Games prevede modalità di accesso molto diverse rispetto a quelle a cui eravamo abituati.

Non sono previsti biglietti giornalieri né cumulativi, ma ad ogni evento e attività corrisponde un unico biglietto nominale e strettamente personale. Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.luccachanges.com/it/page/biglietti.

Si ricorda inoltre che tutti gli eventi che si svolgeranno a Lucca saranno disponibili gratuitamente anche in live streaming.

Nessuna biglietteria a Lucca ma solo biglietti acquistabili online da presentare agli ingressi delle varie sale in forma stampata o tramite il proprio smartphone.

Si rinnova quest’anno anche l’abbonamento riservato esclusivamente ai Level Up Fan, una vera community nella community, considerati i fan più appassionati della manifestazione che ormai da qualche anno scelgono di vivere il festival in modo esclusivo, per vivere un’esperienza unica.

Online

Tra i primi appuntamenti da segnalare, e che si potranno si svolgeranno esclusivamente online ci sono: Il mondo del soldatino (25 ottobre, 18.00); Playble cities: trasformare le città attraverso il gioco (29 ottobre 19.00). E per il fumetto, Shockdom presenta: Sio – 30 Strisce in 30 Minuti (31 ottobre, 15.00); Feltrinelli Comics presenta: Leo Ortolani ovvero come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la quarantena. Incontro con il papà di Rat-Man e di Covidio e con Roberto Recchioni, per parlare di fumetti, di macchinine e di come si racconta la crisi continuando a far ridere (29 ottobre, 21.00).

In collaborazione con Edizioni Star Comics tre eventi digitali: Dietro le quinte di Edens Zero: intervista a Hiro Mashima (31 ottobre, 20.00); Memeco Arii – Showcase – L’acclamata mangaka autrice dei Boys Love di grande successo Hitorijime My Hero e Hitorijime Boyfriend si esibirà in un live drawing in esclusiva (29 ottobre, 20.00); MASK’D, realizzare il proprio fumetto – Dall’idea alla matita (31 ottobre, 15.00).

Coconino Press presenta I mondi di Seth: Clyde Fans e altre storie – Uno dei maestri del fumetto nordamericano parla del suo recente romanzo-fiume per immagini “Clyde Fans” in un dialogo con il suo traduttore Leonardo Rizzi – (1 novembre alle 13.00).

Kleiner Flug presenta: Politica e fumetti: oltre la satira – Fernando Masullo, giornalista e ex vice direttore di Rai 3, Marco Rizzo, editor Panini e autore per Beccogiallo e Feltrinelli Comics, e Alessandro di Nocera, giornalista per La Repubblica di Napoli e critico del fumetto, dialogano sul rapporto tra politica e fumetti e su come la realtà sia diventata più inverosimile della satira, partendo da “IMPRES(id)DENTABILE: DONALD TRUMP SECONDO GLI AMERICANI”, il libro che raccoglie le strisce satiriche di Kyeron Dwyer (disegnatore per Marvel e DC) pubblicato da DOUbLe SHOt e Arancia Studio – (data e orario da confermare).

Sempre in collaborazione con Kleiner Flug: L’arte e il fumetto sempre più stretti – Per riflettere sul legame tra arte e fumetto, che si fa più forte anno dopo anno, Kleiner Flug, Eris Edizioni e Lucca Changes hanno riunito intorno ad un tavolo “digitale” Gradimir Smudja, Danijel Zezelj e Giuseppe Palumbo, autori che vivono costantemente il rapporto con l’arte nei loro lavori. Dialogheranno con Andrea Plazzi (data e orario da confermare).

Tra gli appuntamenti di Eris Edizioni segnaliamo Eris Edizioni presenta Ales Kot: dalla magia visionaria di The Surface – Matteo Contin intervista Ales Kot. In occasione dell’uscita in Italia di The Surface, l’autore parlerà del suo universo creativo, dell’evoluzione del suo lavoro e delle tematiche che ritornano in molte sue opere (30 ottobre, 18.00). Tales of an imaginary deadman: multidimensionale, multimediale e in continua espansione – Un progetto che stravolge la normale narrazione in formato graphic novel. Un cofanetto, 4 volumi e nessun ordine di lettura prestabilito. (31 ottobre, 14.00) e Hurricane vs Stefano Zattera: due generazioni a confronto – Due dei più importanti autori della scena underground italiana si confrontano, guidati da Andrea Voglino(1º novembre alle 17.00).

Comicout presenta Il mondo in una stanza: il fumetto salvato dai bambini durante il lockdown (1 novembre, 11.00); Beccogiallo presenta Il piccolo, meraviglioso mondo di Liz Climo – In diretta da Los Angeles, Liz Climo, con i suoi adorabili animali, ci racconta il suo lavoro, i suoi piccoli segreti e il suo ultimo libro dedicato alle mamme (29 ottobre, 18.00); Bao Publishing presenta Ortolani legge Venerdì 12 – Una storia d’amore mancata lunga un quarto di secolo, letta e raccontata dal suo geniale creatore Leo Ortolani – (1 ottobre, 15.00).

Infine Panini Comics presenta la seguente selezione di eventi digitali: Topolino & Co, verso un grandioso 2021 – le novità da edicola e fumetteria, dai Classi Disney al 25esimo anniversario di PK – (30 ottobre, 13.00); A lezione di Fantarcheologia con “Il Cercatore” Leo Ortolani – uno dei più importanti e apprezzati fumettisti in italiani, nel 2020 ha realizzato con Panini i nuovi capitoli inediti di Star Rats e il volume unico delle avventure de Il cercatore, ora in arrivo – (31 ottobre, 11.00).

DC GOES DEATH METAL! – Gli annunci del 2021 Tra Multiversi oscuti, guerre di Joker, nere e futuri (im)possibili: un anno di eventi DC targato Panini (31 ottobre, 13.00); Magical Girl Howling Moon – Con la cosplayer livornese di fama mondiale, modella, attrice, presentatrice e musicista, Giada Pancaccini alias Giada Robin (31 ottobre, 17.00).

Empyre: dietro le quinte dell’evento cosmico Marvel dell’anno! – Una delle star del momento della Marvel, il britannico Al Ewing, nel 2020 è stato co-autore con Dan Slott della miniserie evento Marvel Empyre e attualmente è al lavoro con Valerio Schiti su S.W.O.R.D., la serie che debutterà al termine del maxi-evento crossover mutante X of Swords (1 novembre, 16.00).

E infine, tornando alla parte Games: Per la parte Games arriva Ruolimpiadi Anthology: 25 anni e oltre – La storia e il futuro del torneo di Lucca Comics & Games che da 25 anni porta e coinvolge nella città toscana oltre 100 giocatori a ogni edizione (1 novembre, 12.00).

MPEdizioni e Kaizoku Press presentano Dungeon Crawl Classics in Italia e Frog God Games /Necromancer Games – Le due case editrici presentano DCC della Goodman Games, il gioco OSR di fama internazionale tradotto in diverse lingue (venerdì 30, 13.00).

Dal Camp di Lucca

Oltre ai già annunciati Lucrezia Forever! – lo spettacolo di Graphic Novel Theatre che andrà in scena il 29 ottobre alle 21.30 live dal Teatro del Giglio -, Scheletri nelle magliette, Scheletri negli armadi – la chiacchierata, realizzata grazie alla collaborazione con Bao Publishing, che si svolgerà il 31 ottobre, alle 15.30 live dall’Auditorium San Girolamo con Zerocalcare sull’efferatezza della vita quotidiana, sull’evoluzione dell’amicizia e sui misteri che durano decenni – e Io sono Pow3r – la storia di uno dei più noti Youtuber della rete che è passato da essere un giocatore pro ad essere un analista, da content creator a streamer, da YouTube a Twitch, da Call of Duty a Fortnite. Da sogno a realtà. – Con Giorgio “Pow3r” Calandrelli e Emilio Cozzi, in collaborazione con Magazzini Salani (31 ottobre, 12.00, live da San Romano).

In programma anche: Speciale Comics Will Break Your Heart – Le parole che non ti ho disegnato (30 ottobre, 15.30, live da San Girolamo); A Spasso con Walt special edition – un musical nato dalle musiche dei celebri film di animazione Disney (31 ottobre, 21.00, Teatro del Giglio e su Rai Play il 1 novembre); Cosplay Live Show – lo spettacolo conclusivo del contest aperto a tutti gli appassionati di cosplay (31 ottobre, 15.30, live dall’Auditorium San Francesco)

in collaborazione con Beccogiallo si farà l’evento Elettra Lamborghini – Queen of Comics – un po’ Pollon combinaguai, un po’ Wonder Woman, Elettra Lamborghini sbarca nel mondo dei fumetti (1 novembre, 15.30, live dall’Auditorium San Francesco), e poi ci sarà l’incontro Fast Animals & Slow Kids: Indie Rock Becomes Comics – la presentazione della prima graphic novel dei Fast Animals and Slow Kids con la band al completo (30 ottobre, 18.30, live da San Cristoforo).

E poi ancora Don Zauker – Ciarpame morale per rinfrancare lo spirito – in collaborazione con Feltrinelli Comics, incontro con Daniele Caluri, Emiliano Pagani, moderati da Lorenzo Fantoni(31 ottobre, 18.30, live da San Girolamo).

Assassin’s Creed Gold LIVE, serie audio Audible Studios – gli attori italiani protagonisti della serie audio Alberto Angrisano, Emiliano Coltorti, Francesca Fiorentini, Gino La Monica e Perla Liberatori propongono un live reading tratto dal multivoice in esclusiva su Audible.it, accompagnati dall’orchestra Arché che ne eseguirà live la colonna sonora. (30 ottobre, 21.00, live dal Teatro Del Giglio).

The Sandman LIVE, serie audio Audible Studios – anche in questo caso un live reading tratto dal multivoice in esclusiva su Audible.it con gli attori italiani protagonisti della serie audio Stefano Crescentini, Vittoria Febbi, Martina Felli, Riccardo Rossi e Francesco Vairano propongono, accompagnati dall’orchestra Arché che ne eseguirà live la colonna sonora (31 ottobre, 21.00, live dall’Auditorium San Francesco).

Dream On! – Un incontro con i Dreamers di Lucca Changes (30 ottobre, 21.00, live dalla Sala Tobino); Sio: 30 strisce in 30 minuti – Il ritorno di uno degli eventi fissi del Festival Sio e la sua performance da primato – (31 ottobre, 15.30, live dalla Sala Tobino); Raffaello: una vita e una morte attraverso i fumetti – Nell’anno dedicato ai 500 anni della morte dell’artista, all’interno del filone “La Storia dell’arte”, Lucca Changes con la collaborazione di Kleiner Flug ha riunito i fumettisti che quest’anno ne hanno raccontato le vicende: Alessandro Bacchetta (Kleiner Flug) e Bruno Enna (Panini Comics).- Modera Daniele Caluri (1 novembre, 18.30, live dalla Sala Tobino).

Il filo invisibile – Dalla Storia dell’arte ai fumetti – il fumettista serbo Gradimir Smudja, partendo da “Il filo invisibile” (Kleiner Flug), una storia dell’arte a fumetti in due volume, dialoga con Giulio de Vitasul sul rapporto tra arte e fumetto – (31 ottobre, 12.30, live dalla Sala Tobino); Extraliscio! – È energia, amore per la musica, per il fare musica e per fare ballare, estro, improvvisazione e studio, malinconia e gioia, liscio e punk. Dopo lo straordinario successo alla Biennale di Venezia, grazie alla collaborazione di Baldini e Castoldi, un evento con gli Extraliscio, Elisabetta Sgarbi, Igort, Davide Toffolo, Ermanno Cavazzoni – (30 ottobre, 21.00, live da San Cristoforo).

Aldobrando – Concerto disegnato – Realizzato insieme a Coconino, in cui Luigi Critone, intervistato da Luca Raffaelli, realizzerà un live drawing accompagnato da un clamoroso trio di musicisti medievali – (30 ottobre, 18.30, live da San Girolamo). E ancora lo Stand-Up Keynote con Yoko Yamada (30 ottobre, 12.30, San Girolamo); Power Pizza Live – Sio, Lorro e Nik ogni settimana registrano una puntata del loro podcast che recensisce fumetti, serie TV, film, videogiochi e libri dando dei voti… In fette di pizza! Dopo il grande successo della puntata live durante il Lucca Comics 2019 i nostri tre podcaster, finalmente di nuovo tutti e tre in Italia, registreranno dal vivo una puntata! Potrebbero esserci anche degli adesivi magici? – (1 novembre, 12.30, live dalla Sala Tobino).

Vivere mille vite: Storia familiare dei videogiochi (1 novembre, 15.30, live dalla Sala Tobino); Laboratorio di Game Design (31 ottobbre, 12.30, live da San Cristoforo); Il Futuro degli Eventi (1 novembre, 11.00, live da San Cristoforo); Coppa dei campioni di BANG! (31 ottobre, 17. 00, live dall’Atelier Ricci); Talk & Play – Sio e Dado (30 ottobre, 10.00, live dall’Atelier Ricci).