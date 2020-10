Furiosa: ufficiale lo spin-off di Mad Max

È ora ufficiale lo spin-off di Mad Max da parte di Warner Bros su Furiosa, che sarà interpretata da Anya Taylor-Joy.

George Miller ha sempre detto che Furiosa ha una backstory piuttosto profonda nell’universo di Mad Max, e finalmente sarà esplorata nello spin-off sul suo personaggio che è ora ufficiale: Warner Bros lo sta già sviluppando, ed il ruolo della protagonista è stato affidato all’attrice Anya Taylor-Joy.

Il nuovo film rivelerà le origini del personaggio, che in Mad Max: Fury Road è stato interpretato da Charlize Theron, e dunque farà luce sulla vita di Furiosa prima che incontrasse e facesse squadra con Max Rockatansky. Nel film ci saranno anche Chris Hemsworth e Yahya Abdul-Mateen. George Miller invece, oltre a dirigerlo, ne curerà anche la scrittura, insieme a Nico Lathouris, già autore di Fury Road, e la produzione insieme al socio di lunga data Doug mitchell.

Altri illustri collaboratori del regista presenti saranno il production designer Colin Gibson, l’editor Margaret Sixel, il sound mixer Ben Osmo e la makeup designer Lesley Vanderwalt, tutti vincitori di un Oscar per il loro lavoro su Mad Max: Fury Road.

La protagonista Anya Taylor-Joy ha recentemente terminato le riprese di Last Night in Soho, e attualmente sta girando The Northman, mentre di recente l’abbiamo vista in Emma, film basato sull’opera di Jane Austen, e in Split e Glass di M. Night Shyamalan.

Che ne pensate della sua scelta per il ruolo? Cosa vi aspettate da questo spin-off?