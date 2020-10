Nintendo Switch: nuovi controller a tema Pokemon

Nintendo Switch ha svelato una nuova gamma di custodie, protettori e controller dedicati agli amanti dei Pokémon del produttore di accessori Hori.

Hori ha abbassato il sipario su una serie di nuovi controller a tema Pokemon che dovrebbero essere rilasciati per Nintendo Switch nelle prossime settimane.

Indipendentemente da come si preferisce usare i controller, sembra che lo sviluppatore della periferica abbia un’opzione allettante per tutti, inclusi controller Split Pad Pro, controller wireless, controller cablati e un controller D-Pad.

Tutti questi design sono stati offerti con una grafica alternativa in passato, ma il tema Pokemon dovrebbe invogliare coloro che avrebbero altrimenti tenuto a freno un nuovo acquisto. Va notato che i controller di Hori sono tutti ufficialmente autorizzati da Nintendo, quindi gli acquirenti non dovranno preoccuparsi di alcuni dei problemi che a volte affliggono le periferiche.

Lo Split Pad Pro Controller è disponibile in due diverse versioni a tema Pokemon: una con Pikachu ed Eevee e un’altra con solo Pikachu. Lo Split Pad Pro Controller prende il posto dei familiari Joy-Con, aggiungendo un po’ più di volume. Per coloro che amano usare il Pro Controller, è essenzialmente una versione di quella divisa a metà (da cui il nome). I controller Split Pad Pro sono venduti al dettaglio per 59,99 Euro.

Il D-Pad Controller sembra proprio come un tradizionale Joy-Con sinistro, ma sostituisce i quattro pulsanti con un D-Pad. Dovrebbe essere la cosa giusta per coloro che amano i giochi di combattimento 2D come Street Fighter!

Va notato, tuttavia, che il D-Pad Controller funziona esclusivamente in modalità palmare. Questo presenta una finitura nera, con fulmini gialli e il tipo di mouse elettrico preferito da tutti! Il D-Pad Controller sarà venduto al dettaglio per 24,99 Euro.

Per coloro che cercano una variazione più economica sullo Switch Pro Controller di Nintendo, il controller HORIPAD wireless Pikachu offre un’esperienza simile a un prezzo leggermente inferiore. Per i fan di Pokemon che cercano qualcosa di un po’ più economico, questo presenta ancora Pikachu davanti e al centro, ma con il resto del controller per lo più nero. Non offre il supporto per Amiibo e non c’è la funzione Rumble, ma sarà venduto al dettaglio per soli 49,99 Euro.

Ultimo ma non meno importante, ci sono controller HORIPAD cablati per 24,99 Euro ciascuno. I giocatori hanno un po ‘meno spazio per muoversi, ma è un’opzione economica e presenta una grafica simile ai controller Split Pad Pro. Se questo non è abbastanza per la bontà dei Pokemon, Hori ha anche un paio di custodie Switch Vault con alcuni dei Pokemon più popolari per 19,99 Euro ciascuno.