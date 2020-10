Lanterna Verde: ecco quali personaggi ci saranno nella serie TV

Ecco i personaggi che faranno parte della serie TV dedicata a Lanterna Verde, che verrà distribuita su HBO Max.

HBO Max ha dato nuovi dettagli sulla serie TV dedicata a Lanterna Verde, rivelandone i personaggi. Secondo quanto annunciato lo show avrà come protagonisti varie lanterne, tra le quali Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz e Alan Scott,e saranno inclusi anche personaggi come Sinestro e Kilowog.

HBO Max ha messo in cantiere una serie da dieci ore complessive, che sarà scritta e prodotta da Seth Grahame-Smith e Marc Guggenheim, con Grahame-Smith che farà da showrunner.

Berlanti Productions lavorerà al telefilm assieme a Warner Bros. Television. Proprio Berlanti ha lavorato fino ad ora alle serie TV della DC Comics sviluppate per The CW (parliamo di telefilm come Supergirl e The Flash).

Il produttore ha dichiarato tempo fa sulla serie:

Sarà il nostro più grande spettacolo DC Comics, andremo nello spazio per realizzare una serie televisiva su Lanterna Verde.

HBO Max sta sviluppando altre serie tratte dai fumetti DC Comics: come una dedicata a The Batman, un’altra su Peacemaker di The Suicide Squad, ed anche una sulle Batwheels.