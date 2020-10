Ellie Bamber e Mehdi Dehbi in Prisoners Of Paradise

Ecco il primo sguardo a Prisoners Of Paradise, un film tratto da un romanzo d’epoca con Ellie Bamber (The Trial Of Christine Keeler) e Mehdi Dehbi (Messiah) che è attualmente in fase di riprese a Mauritius.

Prisoners Of Paradise, un romanzo d’epoca con Ellie Bamber (The Trial Of Christine Keeler) e Mehdi Dehbi (Messiah) è ambientato sull’isola di Mauritius nell’Oceano Indiano nel 1925, il film è una storia d’amore di formazione che segue un’orfana di 17 anni mandato dall’Inghilterra a vivere sotto la tutela di suo zio.

Una volta lì, si trova in disaccordo con il suo piano di organizzare un matrimonio per lei, e si innamora di un giovane appassionato che lavora come operaio in una piantagione vicina. Il cast include anche JJ Feild, Amy Beth Hayes, Rupert Penry-Jones, Rhona Mitra e Edward Akrout.

Mitch Jenkins dirige una sceneggiatura di Alan Govinden e Jason Wingard. Govinden sta anche producendo per AMG International Film. La produzione è in corso alle Mauritius.

Portare un film in produzione durante una pandemia globale è stata la sfida di una vita, ma è stata una di quelle con cui ero determinato ad avere successo. Questa storia è incredibilmente importante per me ed essere in grado di portarla in vita con il nostro meraviglioso cast, troupe e regista sull’isola della mia nascita è un vero onore e privilegio, ha detto Govinden.

Bamber è rappresentato da Curtis Brown e UTA e Dehbi è rappresentato da Kuranda Management e Paradigm Talent Agency. Feild è rappresentato da The Artists Partnership, Mosaic and Verve e Hayes da Hamilton Hodell e Alan Siegel Entertainment. Mitra è rappresentato da 42, Buchwald e Untitled, Penry-Jones è rappresentato da ARG Talent e Akrout è rappresentato da Curtis Brown e Agency for the Performing Arts.