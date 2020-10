Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sfrutterà il feedback aptico del Dualsense su PS5

Insomniac Games ha confermato che Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sfrutterà il feedback aptico del Dualsense di PS5 durante i combattimenti e le fasi stealth.

In una recente intervista, Insomniac Games ha confermato che Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sfrutterà il feedback aptico del Dualsense in determinate situazioni di gioco e più precisamente durante i combattimenti e le fasi stealth.

Nell’ultimo numero di Official PlayStation Magazine (n. 180), il creative Director Brian Horton ha appunto dichiarato:

Grazie alla precisione del feedback aptico dei DualSense, su PS5 potremo davvero spingere sulla dimensionalità del feedback.

Ad esempio, quando caricheremo un’attacco speciale, sentirermo la bio-elettricità di Spider-Man passare dal lato sinistro del controller, per poi culminare sul lato destro a seguito dell’impatto.

Durante l’anteprima si dice anche che questa funzionalità verrà sfruttata anche durante le fasi stealth del gioco, nonostante non ci venga detto come. Possiamo supporre, però, che le vibrazioni ci diranno in che direzione sta arrivando un nemico o se ci ha intravisto.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sarà disponibile a partire dal 12 novembre per PlayStation 5 e PlayStation 4. Su PS5 i giocatori potranno ottenere la Ultimate Edition, che includerà sia Miles Morales che una rimasterizzazione del primo gioco.

A proposito della rimasterizzazione di Marvel’s Spider-Man, qualche giorno fa sono stati rilasciati molti dettagli sui nuovi contenuti inclusi e sul nuovo volto di Peter Parker.