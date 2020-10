The Owners, film horror con Maisie Williams è stato acquisito da Signature Entertainment

Signature Entertainment ha acquisito i diritti britannici e australiani / neozelandesi dal mercato virtuale di Toronto per l’horror di Maisie Williams (Game Of Thrones) The Owners.

La Signature Entertainment ha acquisito l’horror The Owners con l’attrice Maisie Williams, più conosciuta come Arya Stark di Game of Thrones, e anche i diritti australiani / neozelandesi del thriller di Alexandra Daddario (Baywatch) Lost Girls & Love Hotels.

Diretto dal regista francese Julius Berg (su Netflix con The Forest and Osmosis), The Owners è basato sul raccapricciante fumetto francese Une Nuit De Pleine Lune. Williams interpreta una giovane donna che accetta a malincuore di partecipare a una rapina, ma il furto prende presto una svolta violenta quando gli anziani che volevano rapinare ribaltano la situazione a scapito dei giovani intrusi.

Dai produttori esecutivi di Mandy, il film era stato acquisito dalla società di vendita francese Versatile Films e sarà presentato in anteprima nel Regno Unito al festival di genere FrightFest ad ottobre prima di essere lanciato in Australia e Nuova Zelanda. RLJE Films ne detiene i diritti negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda Lost Girls & Love Hotels è interpretato da Daddario, Takehiro Hira (Giri / Haji) e Carice Van Houten (Game of Thrones) in una storia di amore e lussuria tra un’insegnante di inglese americana Margaret (Daddario) e un’affascinante Yakuza di nome Kazu (Hira) mentre la loro relazione li fa a pezzi e li rimodella attraverso i bar, i vicoli e i love hotel di Tokyo.

Basato sull’omonimo libro della sceneggiatrice Catherine Hanrahan e diretto da William Olsson, il film era stato acquisito dalla Voltage Pictures e sarà distribuito nel primo trimestre in Australia e Nuova Zelanda.

Andrew Nerger, Responsabile della distribuzione internazionale di Signature, ha dichiarato: Siamo lieti di aggiungere questi fantastici film alla crescente lista di titoli di Signature per il 2021. The Owners è una fantastica storia da brivido con alcune performance iconiche e una trama che ti tiene sul filo del rasoio fino alla fine . Lost Girls & Love Hotels è un racconto accattivante splendidamente girato per le strade da sogno di Tokyo con al centro una straordinaria performance di Alexandra Daddario. Non vediamo l’ora che il pubblico nel Regno Unito e negli altri paesi trovi questi film nel 2021 .

Per chi se lo fosse perso vi lasciamo con il trailer: