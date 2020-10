PS5, Dualsense: i led sotto il touchpad svelano una nuova funzionalità

Le nuove foto del Dualsense di PS5, provenienti dagli hands-on giapponesi, svelano una nuova funzionalità legata all’utilizzo delle luci led sotto il touchpad, oltre alle diverse colorazioni previste.

Negli ultimi giorni PS5 è stata protagonista di una serie di hands-on da parte di giornalisti e youtuber giapponesi. Le ultime foto caricate in rete svelano un’interessante funzionalità legata all’utilizzo delle luci led poste sotto il touchpad.

Sapevamo già che la striscia di led presente intorno al touchpad può cambiare colore, anche all’occorrenza in base al contesto e all’andamento di un gioco, ma non che quelle poste nella parte inferiore potessero cambiare in base alla quantità dei giocatori.

The #ps5 dualsense have 4 little lights bellow the touchpad, this appear to be to show you what player you are (1,2,3,4) pic.twitter.com/AOvbpKUO3B — Droid: (@Alejandroid1979) October 4, 2020

La nuova PS5 disporrà dunque di una lightbar intelligente che segnalerà agli utenti il numero di giocatori connessi alla console attraverso dei piccoli LED posti sulla parte inferiore del touchpad. Ad esempio, se si gioca in multiplayer ed il controller sarà del player one, ci sarà soltanto una luce sotto il touchpad, due per il secondo giocatore e così via – fino ad un massimo di 4.

Inoltre, dalle foto pubblicate sono visibili anche i diversi colori che possono essere applicati alle luci del controller, anche in base all’andamento dei giochi e alle implementazioni decise dagli sviluppatori.

Infine, da quanto emerso dalle prime prove di PS5, sembrerebbe che la console sia anche molto silenziosa ed in grado di dissipare il calore in maniera efficace anche durante le sessioni di gameplay più intense.