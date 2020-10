PS5 è molto silenziosa: arriva la conferma dalle prime prove

PS5 sembra essere molto silenziosa ed in grado di dissipare efficacemente il calore anche sotto stress, secondo le prime prove effettuate in Giappone.

PS5 è da pochi giorni giunta nelle mani di alcuni fortunatissimi creator e giornalisti giapponesi. Stando alle prime prove effettuate, la nuova console sembrerebbe essere molto silenziosa ed in grado di dissipare il calore in maniera alquanto efficace anche durante le sessioni di gameplay più intense.

Il giornalista di Dengeki Online, ad esempio, afferma di aver giocato per circa un’ora e venti minuti, provando Astro’s Playroom e Godfall, e di non aver percepito quasi nessun suono proveniente dalla console.

Quando stavamo concludendo la sessione di gioco, a un certo punto mi sono chiesto ‘ehi, ma le ventole stanno girando oppure no?’, proprio perchè non sentivo nessun rumore provenire dalla console” ha affermato il redattore.

Inoltre c’è da aggiungere che PS5 non è risultata molto calda al tatto, segno che il sistema sembra funzionare a dovere anche in ambienti caldi: “Infine, ho toccato lo chassis e non ho sentito molto caldo, sembra che non ci sia da temere sulla struttura di dissipazione del calore”.

Anche i giornalisti di 4Gamer si uniscono al coro dei pareri positivi riguardanti l’efficacia del sistema di raffreddamento e della silenziosità della console. “le ventole del sistema di raffreddamento di PS5 si sentivano a malapena nonostante i 30 gradi percepiti nella stanza a causa delle luci utilizzate per allestire lo stand” hanno sottolineato i redattori.

Vi ricordiamo che PS5 debutterà in Europa a partire dal 19 novembre 2020 in due differenti versioni: Standard al costo di 499,99 euro e Digital al costo di 399,99 euro.