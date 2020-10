Zagor e Flash: il crossover tra Bonelli e DC Comics uscirà a novembre

L’atteso crossover a fumetti tra Zagor e Flash, che vedrà collaborare SBE e DC Comcs, arriverà nelle fumetterie italiane a novembre.

Sul nuovo numero di Catalogo Preview sono state date delle notizie importanti per gli appassionati di fumetti che aspettavano novità sui crossover Sergio Bonelli Editore/DC Comics. In particolare è stato annunciato che l’incontro tra Zagor e Flash avverrà in un fumetto pubblicato a novembre ed uscirà in fumetteria.

Il numero 0 di questo incontro in cui lo Spirito con la Scure si troverà faccia a faccia con il Velocista Scarlatto sarà composto da 32 pagine che saranno tutte e colori.

Il fumetto avrà due copertine diverse ma collegate, e l’autore delle cover per ora viene tenuto top secret. i testi saranno ad opera di Mauro Uzzeo e Giovanni Masi, mentre i disegni saranno realizzati da Davide Gianfelice.

Si tratta della stessa operazione che ha visto lo scorso Lucca Comics fare il suo esordio il numero zero del crossover tra Batman e Dylan Dog, in una storia in cui si sono incrociati anche i rispettivi villain Joker e Xabaras.

La collaborazione tra Sergio Bonelli Editore e DC Comics perciò prosegue, creando intriganti collegamenti narrativi, che molti fan non avrebbero neanche osato immaginare fino a qualche tempo fa.