Cyberpunk 2077, un leak svela la mappa fisica e le cartoline dell’edizione speciale

Spuntano in rete due dei contenuti bonus delle edizioni fisiche speciali di Cyberpunk 2077: la mappa di Night City e le cartoline illustrate.

Manca ormai poco più di un mese all’uscita di Cyberpunk 2077, ma nel frattempo iniziano già a spuntare in rete alcuni dei contenuti bonus presenti all’interno delle edizioni speciali del gioco, ovvero la mappa fisica di Night City e alcune cartoline illustrate.

Le immagini riportate qui sotto contengono alcuni piccoli spoiler riguardanti le zone che non sono state ancora svelate, quindi qualora non voleste ricevere alcun tipo di anticipazione vi invitiamo a non proseguire nella lettura.

Come potete vedere, la foto riporta l’intera estensione della mappa di Night City: sono visibili dunque i vari distretti esplorabili, oltre alla rete di strade di collegamento all’interno dell’ampia metropoli fantascientifica. Le cartoline invece mostrano alcuni luoghi tipici di Night City, come la spiaggia con luna park, Japan Town e il locale El Coyote Cojo che ricorrerà all’interno della storia del gioco.

A guardarla la mappa sembra molto meno estesa rispetto a quella vista in The Witcher 3: Wild Hunt, ma come già sottolineato dagli sviluppatori nel corso dell’ultimo Night City Wire stavolta saranno la densità e la verticalità dei luoghi a fare la differenza per quanto riguarda le possibilità di esplorazione.

L’anno scorso, il Senior Concept Artist and Coordinator Marthe Jonkers aveva appunto sottolineato come la verticalità avesse aperto alcune possibilità aggiuntive non disponibili in The Witcher 3.

“La città è davvero il cuore di Cyberpunk 2077. Abbiamo iniziato con idee molto grandi della città e poi siamo entrati sempre di più nei dettagli. Abbiamo un urbanista nel team, ad esempio, che ci ha aiutato davvero con la mappa e il layout per rendere la città molto realistica. Ora abbiamo questa opzione di esplorazione verticale che in precedenza non avevamo in The Witcher“.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire dal 19 novembre 2020 per PC, PS4,Xbox One ed in seguito su Google Stadia. Dallo stesso giorno il gioco sarà compatibile con Xbox Series X/S e PlayStation 5, tuttavia l’aggiornamento next-gen arriverà solamente nel corso del 2021, una data precisa non è stata comunicata.