Cyberpunk 2077 è entrato ufficialmente in fase Gold

Con un tweet, CD Projekt RED ha annunciato che Cyberpunk 2077 è ufficialmente entrato in fase Gold. Ciò vuol dire che lo sviluppo è finalmente terminato e che non ci saranno ulteriori rinvii della data d’uscita.

Cyberpunk 2077 è ufficialmente entrato in fase Gold. Ad annunciarlo è stata proprio CD Projekt RED con tweet, che certifica che il gioco è pronto per essere mandato in stampa e per fare il suo debutto il prossimo 19 novembre 2020.

Cyberpunk 2077 has gone gold! 📀 See you in Night City on November 19th! pic.twitter.com/s6U266Y1fp — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 5, 2020

Si tratta di una notizia che non può che essere accolta con grande entusiasmo da parte dei giocatori e che arriva – ricordiamo – alla fine di uno sviluppo alquanto travagliato: dopo ben due rinvii e gli ulteriori problemi legati alla diffusione della pandemia, c’è sempre stato il timore che ci potessero essere ulteriori ritardi. Ma fortunatamente le cose sono andate diversamente.

Vi ricordiamo, inoltre, che proprio poche ore fa sono trapelati online alcuni bonus che troverete nelle edizioni speciali del gioco, ovvero la mappa fisica di Night City e un set di cartoline illustrate.

Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire dal 19 novembre 2020 per PC, PS4,Xbox One ed in seguito su Google Stadia. Dallo stesso giorno il gioco sarà compatibile con Xbox Series X/S e PlayStation 5, tuttavia l’aggiornamento next-gen arriverà solamente nel corso del 2021, una data precisa non è stata comunicata.