Monster: The Jeffrey Dahmer Story è la nuova miniserie di Ryan Murphy su Netflix

Ryan Murphy ha avviato il suo prossimo progetto su Netflix che avrà come protagonista… Jeffrey Dahmer.

Il prolifico Murphy e il suo partner di produzione Ian Brennan hanno ricevuto il via libera dallo streamer su una serie limitata intitolata Monster: The Jeffrey Dahmer Story. La serie ha già Richard Jenkins come protagonista, così come Janet Mock e Carl Frankin come regista. Mock servirà anche come scrittore della serie.

Monster è incentrato su Jeffrey Dahmer, uno dei serial killer più famosi d’America. Sarà in gran parte raccontato dal punto di vista delle vittime di Dahmer e vi farà immergere nell’incompetenza e nell’apatia della polizia che hanno permesso al nativo del Wisconsin di compiere una follia omicida che è durata oltre un decennio all’inizio degli anni ’90.

La serie evidenzierà la drammaticità del fatto che in almeno 10 casi Dahmer è stato lasciato andare dopo essere stato arrestato e parlerà di quello che viene definito il privilegio dei bianchi, poiché a Dahmer è stato ripetutamente concesso un pass gratuito da poliziotti e giudici.

La storia di Dahmer è stata documentata più volte sia sotto forma di sceneggiatura che senza, e la storia è apparsa diverse volte sia sul grande che sul piccolo schermo. Il più conosciuto, è stato interpretato da Jeremy Renner nel film del 2002 Dahmer. Più recentemente è stato interpretato dalla star di “Chilling Adventures of Sabrina” Ross Lynch in “My Friend Dahmer” del 2017.

Più di un anno fa, Murphy ha affermato di avere già 10 progetti con il via libera da Netflix come parte del suo mega accordo con lo streamer. Finora, l’accordo ha prodotto serie come Hollywood, The Politician e Ratched interpretato da Sarah Paulson, e poi The Boys In the Band, che è stato presentato in anteprima all’inizio di questa settimana, per quanto riguarda i film.

Murphy, Brennan, Franklin e Mock saranno i produttori esecutivi, con David McMillan e Rashad Robinson di Color of Change come supervisori ai produttori. I produttori del progetto includono Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun e Scott Robertson di Ryan Murphy Productions.