La Storia di Olaf: le sue origini nel nuovo corto Disney

Sabato 24 ottobre, sarà proiettato ad Alice nella Città, La Storia di Olaf, il nuovo corto animato dei Walt Disney Animation Studios che segue i primi passi di vita di Olaf, alla ricerca della sua identità sulle montagne innevate nei pressi di Arendelle.

Il corto animato dei Walt Disney Animation Studios, La Storia di Olaf , sarà disponibile in esclusiva su Disney+ come avevamo già accennato a settembre. Alice nella città, diretta da Gianluca Giannelli e Fabia Bettini, è la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, dedicata alla giovani generazioni dove verrà proiettato in anteprima il corto sabato 24 Ottobre.

La storia ci farà capire cosa è successo a Olaf nel primo film d’animazione Frozen, dal momento in cui Elsa lo ha creato mentre cantava “All’Alba Sorgerò” e costruiva il suo palazzo di ghiaccio e quando Anna e Kristoff l’hanno incontrato per la prima volta nella foresta. Scopriremo inoltre come Olaf ha imparato ad amare l’estate.

Nel nuovissimo corto dei Walt Disney Animation Studios vengono rivelate le inedite origini di Olaf, l’innocente e profondo pupazzo di neve amante dell’estate che ha fatto sciogliere i cuori nel film di animazione premio Oscar del 2013 Frozen , Il Regno di Ghiaccio e nel suo acclamato sequel del 2019.

Il cortometraggio è diretto da Trent Correy (animation supervisor di Olaf in Frozen 2 , Il Segreto di Arendelle) e Dan Abraham (story artist veterano, autore degli storyboard della sequenza musicale di “Da Grande” di Olaf in Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle) e prodotto da Nicole Hearon (produttore associato di Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle e Oceania) con Peter Del Vecho (produttore di Frozen – Il Regno di Ghiaccio, Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle e il nuovo film in arrivo Raya The Last Dragon). Su catalogo Disney+ è inoltre presente Frozen 2: Dietro le Quinte per chi volesse prepararsi al meglio alla visione del corto su Olaf.

È un’idea che ha iniziato a prendere forma quando lavoravo come animatore del primo Frozen. Io e Dan Abraham siamo così grati ed entusiasti di aver avuto l’opportunità di dirigere questo corto, lavorando con i nostri incredibili colleghi dei Walt Disney Animation Studios. Ha dichiarato il regista Trent Correy.

Nella versione italiana del corto, Enrico Brignano presta ancora una volta la propria voce a Olaf, mentre Serena Autieri e Serena Rossi tornano ad interpretare rispettivamente le sorelle Elsa e Anna.