iOS 14: Picture-in-Picture torna disponibile su YouTube

La funzionalità Picture-in-Picture sul sito web di YouTube con iPhone e iOS 14 è tornata a funzionare dopo che, il mese scorso, era stata disattivata da Google.

Ora navigando su YouTube con i browser Safari o quelli di terze parti come Chrome o Firefox sarà ancora possibile attivare la modalità Picture-in-Picture semplicemente schiacciando sul pulsantino presente in alto a destra dello schermo e, quindi, eseguire altre operazioni come guardare WhatsApp o Twitter durante la visione di un video.

La finestra di Picture-in-Picture potrà inoltre essere comodamente spostata da una parte all’altra dello schermo del device se non si vuole che il video YouTube ostruisca in qualche modo con ciò che si sta facendo.

Il supporto alla feature Picture-in-Picture a livello di sistema operativo è stato aggiunto come nuova funzionalità in iOS 14, ma poco dopo ha smesso di funzionare sul sito Web di YouTube per gli utenti iPhone. Questa ha tuttavia continuato a funzionare solo per gli utenti iscritti all’abbonamento a pagamento YouTube Premium. Per gli utenti di iPad la feature non ha mai smesso di funzionare.

Ancora non è possibile sfruttare la funzione PiP con l’app di YouTube su iPhone con sistema operativo iOS 14, ma in effetti sull’app non è mai stata supportata nemmeno in passato. Ed era il motivo per cui era necessario aggirare il limite con un piccolo trucchetto: ovvero usare un browser e andare sul sito di YouTube. “Trucchetto” che, evidentemente, è tornato a funzionare.