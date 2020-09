Fox rinnova I Griffin e Bob’s Burgers per altre due stagioni

Fox continua a puntare molto sulle proprie serie animate anche dopo l’acquisizione di Disney, e rinnova I Griffin e Bob’s Burgers per altre due stagioni.

Buone notizie per i fan dell’animazione di casa Fox: il network americano punta ancora forte sulle proprie serie principali ed ha appena rinnovato I Griffin e Bob’s Burgers per due nuove stagioni. L’accordo è stato svelato nelle scorse ore, e fa entrare definitivamente Family Guy nella storia della televisione, dato che con la sua ventunesima stagione, raggiungerà quota 400 episodi.

Bob’s Burgers arriva invece alla tredicesima stagione, con la prossima serie che si concluderà prima dell’arrivo dell’annunciato film, in arrivo il 9 Aprile 2021. A parlare dell’accordo è stato Michael Thorn, presidente di Fox Entertainment:

I Griffin e Bob’s Burger sono i pilastri del successo del nostro network. Portando il genere verso nuove vette e prendendo spunto dalla cultura pop, hanno reso Animation Domination uno dei programmi-contenitori più importanti di tutta la televisione. I rinnovi di entrambe le serie affermano ancora una volta il nostro impegno nel campo dell’animazione e ci danno la forza per rinforzare la nostra posizione di leader nel campo con comedy fresche e nuove.

Solo pochi mesi fa, entrambi gli show erano stati già rinnovati per una sola stagione, mentre adesso è entrato in vigore il nuovo accordo. E potrebbe non essere finita qui: sembra infatti che sia in arrivo un importante annuncio relativo al rinnovo dei Simpson. Staremo a vedere.