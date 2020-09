Mi TV LUX Ultra 8K 5G, il primo televisore al mondo con connettività 5G e micro-led

Il 28 settembre Xiaomi presenterà la Mi TV LUX Ultra 8K 5G, il primo televisore al mondo con connettività 5G e micro-led. Tutto quello che sappiamo.

Xiaomi sta per presentare la Mi TV LUX Ultra 8K 5G, l’evento è fissato per il 28 settembre. Il prodotto farà parte della linea Mi TV Master Series, quella dedicata ai televisori di fascia alta.

Nella stessa linea, attualmente, troviamo già la Mi TV LUX 65″ OLED oltre che la Mi TV LUX OLED Transparent Edition di recente presentazione, ossia quella che a tutti gli effetti possiamo definire la prima TV OLED trasparente di produzione “di massa”.

Il nuovo televisore di Xiaomi che verrà presentato il 28 settembre sarà a tutti gli effetti il primo televisore 8K con mini-LED e connettività 5G destinato al grande pubblico. Come nota bene Gizchina, due su tre dei prodotti della linea Master sono a tutti gli effetti dei “World First”, delle anteprime assolute.

Per Xiaomi la Master Series non è soltanto una famiglia di prodotti di fascia alta destinati a competere con i produttori più blasonati di televisori, ma anche e soprattutto un’opportunità per lanciare prodotti avveniristici, in grado di occupare le homepage dei principali siti del settore e mostrare ai consumatori la visione del brand per il futuro dell’home entertainment.

Xiaomi non ha svelato ufficialmente le dimensioni della sua nuova Mi TV LUX Ultra 8K 5G, eppure è un’informazione che conosciamo già per via di una “distrazione” di LG Display: avrà una diagonale da ben 82 pollici.

Il 28 settembre conosceremo anche il prezzo e la disponibilità di questa impressionante TV di fascia alta.