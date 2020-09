Porsche Taycan: la super-elettrica diventa l’auto più venduta del brand di Stoccarda

La Porsche Taycan conquista l’Europa: la super-elettrica è stata l’auto più venduta della casa automobilistica durante il mese d’agosto.

Porsche ci ha visto lungo con la sua scommessa sul fronte dell’elettrico. Eh già, perché con l’arrivo dei dati di vendita di agosto abbiamo scoperto che la Porsche Taycan è stata ufficialmente la Porsche più venduta in Europa, superando gli altri modelli blasonati della casa automobilistica di Stoccarda.

La super-elettrica, al netto di qualche iniziale perplessità sui dati ufficiali dell’autonomia, aveva convinto i più appassionati, conquistando perfino il cuore di Bill Gates, con buona pace (si fa per dire) dell’amico Elon Musk.

One remarkable fact of August’s new car regs in 🇪🇺 is the position of #PorscheTaycan. It was Porsche’s bestselling product counting for almost 1/4 of total volume. #Taycan was 5th bestselling car in E-segment, 15th bestselling electric car. Source: JATO #carindustryanalysis pic.twitter.com/AQAkdISCp9

— Car Industry Analysis (@lovecarindustry) September 22, 2020