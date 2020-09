Microsoft acquista Bethesda e ZeniMax per 7.5 miliardi di dollari

La settimana si apre con l’acquisto, da parte di Microsoft, del gruppo Bethesda-ZeniMax per 7.5 miliardi di dollari.

Che Microsoft stia investendo sul settore del gaming non c’è dubbio, ma con la notizia di oggi ora sappiamo per certo che lo sta facendo anche alla grande. L’azienda di Xbox, infatti, ha annunciato oggi l’acquisto di Bethesda e ZeniMax per 7.5 miliardi di dollari, cifra superiore a molti dei più recenti acquisti (Facebook ha acquistato Instagram per 1 miliardo di dollari). In questo modo Microsoft si prende l’azienda dietro a brand di successo come DOOM, Skyrim, Fallout e Wolfenstein, per non parlare di tanti altri titoli annunciati nel corso degli ultimi anni.

Andando nel dettaglio, il pacchetto d’acquisto comprende Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, iD Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog e Roundhouse Studios, e con loro tutti i famosi brand dietro a questi studi di sviluppo: ne abbiamo già citati alcuni, ma non dimentichiamo anche Dishonored, Prey, Starfield e Quake.

Xbox and @Bethesda have worked together for years. We share similar passions and beliefs. Proud to welcome them to Team @Xbox. Excited how we’ll advance gaming together for players everywhere https://t.co/0BcLULyFYF pic.twitter.com/2aectsejsk — Phil Spencer (@XboxP3) September 21, 2020

Se questi ultimi anni ci hanno abituato ad acquisti di grandi aziende con mesi e mesi di voci di corridoio, contrattazioni e quant’altro, questo acquisto invece è stato diretto, veloce e senza parola, stupendo tutti i fan di Microsoft (e non). Ora non sappiamo come questo cambierà le dinamiche legate alla multipiattaforma, a quei titoli che avevano un’esclusiva temporale con PlayStation e se Microsoft renderà mai questi giochi delle esclusive. Todd Howard ha subito evidenziato come non questo non escluderà ai giocatori di altre console l’accesso ai loro giochi, ma solo il futuro saprà dircelo con certezza. Quello che è sicuro, è che questi titoli ora arriveranno più velocemente nel Game Pass di Microsoft, dando un’ulteriore freccia alla faretra di Xbox, a distanza di un giorno dall’apertura dei preordini.

Vi ricordiamo che Xbox Series S e Xbox Series X usciranno il 10 novembre 2020 in tutto il mondo, rispettivamente al prezzo di 299.99€ e 499.99€.