Watchmen ottiene quattro premi ai Creative Arts Emmy Awards 2020

Watchmen ha ottenuto quattro premi ai Creative Arts Emmy Awards 2020. Ecco tutti i vincitori della giornata del 16 settembre.

Mentre The Mandalorian ha ottenuto cinque Creative Arts Emmy Awards 2020, Watchmen ne ha portati a casa quattro. La serie TV di Damon Lindelof ha ottenuto quattro premi, rispettivamente per Miglior Sonoro, Picture Editing, migliori costumi per una serie sci-fi o fantasy, e migliore fotografia.

Considerando che la serie aveva ottenuto ben 26 nomination, prima di potersi sbilanciare occorre aspettare l’esito delle altre giornate di premiazione, e della serata del 20 settembre che andrà a concludere gli Emmy Awards.

Ecco tutti i vincitori della serata del 16 settembre:

Fotografia per una Serie Camera Singola (Mezz’ora): The Mandalorian​

Fotografia per una Serie Multi-Camera: The Ranch​

Fotografia per una Miniserie o Film Tv: Watchmen​

Acconciature per una Serie Contemporanea: Black-ish

Trucco per una Serie e/o Personaggio d’Epoca: La fantastica signora Maisel

Trucco per una Serie, Miniserie, Film Tv o Speciale: Star Trek: Picard​

Costumi per una Serie d’epoca: The Crown​

Costumi per una Serie Fantasy/Sci-Fi: Watchmen

Picture Editing per un Drama Camera Singola: Succession

Picture Editing per una Comedy Multi-Camera: Giorno per giorno

Picture Editing per una Miniserie o Film Tv: Watchmen

Mix Sonoro per un Drama, Comedy o Programma Animato:​ The Mandalorian​

Mix Sonoro per una Miniserie o Film Tv: Watchmen

Sound Editing per un Drama o una Comedy (Un’ora): Stranger Things​

Sound Editing per un Drama, Comedy (Mezz’ora) o Programma Animato: The Mandalorian​

Direzione Artistica per una Serie Contemporanea (Un’ora o superiore): The Handmaid’s Tale​

Direzione Artistica per una Serie (Mezz’ora): The Mandalorian​

Effetti Speciali e Visivi: The Mandalorian

Effetti Speciali e Visivi di Supporto: Vikings​