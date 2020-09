The Mandalorian guadagna i primi Emmy per Disney+

Mancava solo un premio per suggellare lo strapotere di Disney+, e ci ha pensato The Mandalorian, che sta spopolando agli Emmy.

Per chi non se ne fosse accorto, sono iniziate le prime serate di premiazione degli Emmy, e già c’è stata una piccola affermazione storica: The Mandalorian ha infatti guadagnato i primi premi ufficiali per un prodotto di Disney+, aggiudicandosi ben cinque premi e vincendo la serata come serie più premiata.

Lo show di Jon Favreau ambientato nell’universo di Star Wars si è portato a casa cinque statuette delle sue quindici nomination: nello specifico è stato premiato per gli effetti speciali, sound editing e sound mixing, production design e miglior cinematografia.

The Mandalorian ha così battuto Watchmen, di HBO, e RuPaul’s Drag Race, di VH1, che si sono fermate al secondo posto, con quattro premi ciascuno. Un ottimo riconoscimento insomma per la serie che ha riacceso i riflettori sulla saga di Star Wars dopo l’ultima trilogia cinematografica, che non è piaciuta particolarmente né ai fan né alla critica.

Nel frattempo manca poco più di un mese all’arrivo della seconda stagione su Disney+, e lo stesso colosso dell’intrattenimento ha diffuso nei giorni scorsi il primo trailer dei nuovi episodi.

Siete contenti della vittoria di The Mandalorian? Cosa vi aspettate dalla seconda stagione della serie?