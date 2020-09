Ori and The Will of the Wisps è disponibile da oggi su Switch

In occasione del Nintendo Direct Mini Partner Showcase, Moon Studios ha annunciato l’arrivo di Ori and The Will of the Wisps su Nintendo Swicth. Il titolo è disponibile da oggi sull’eShop.

In occasione del Nintendo Direct Mini Partner Showcase di oggi, Moon Studios ha annunciato che Ori and The Will of The Wisps è ufficialmente disponibile anche su Nintendo Switch.

Inoltre, iAm8Bit ha presentato anche la Limited Edition del gioco, che includerà sia Ori and the Will of the Wisps che il primo capirolo Ori and the Blind Forest per Nintendo Switch, insieme ad alcune meravigliose cartoline e due artbook, il tutto racchiuso in una elegante confezione cartonata premium.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione del gioco, curata da Simone: “ll salto da The Blind Forest al delizioso e malinconico racconto di The Will of the Wisps è netto, sia dal punto di vista grafico/artistico, sia dal punto di vista ludico, e se non fosse per un’ottimizzazione allucinante su One S (dove ho svolto la mia prova) avrei davvero ben poco da recriminare al nuovo titolo della scuderia Microsoft.

La fine del viaggio e l’inizio di un altro, luce ed oscurità nel ciclo senza fine e inesorabile dell’esistenza, a fronteggiarsi in cerca di un equilibrio. Ori and the Will of the Wisps è l’incanto di una fiaba semplice e anche per questo perfetta.”

Prima di lasciarvi alla visione del trailer di annuncio, vi confermiamo che la versione per Nintendo Switch sarà disponibile più tardi nella giornata di oggi. L’orario d’arrivo su eShop non è stato ancora comunicato.