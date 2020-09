Flowe, il nuovo conto smart di Banca Mediolanum

Banca Mediolanum presenta Flowe, un nuovo conto smart con associata carta di pagamento che innova nel settore portando nuove funzionalità, con un occhio all’innovazione e alla sostenibilità.

L’interessante e attivissimo mercato delle Fintech vede da poco un nuovo contendente: è Flowe, un nuovo conto smart con carta associata (Flowe Card Mastercard), basato su una app per iOS e Android di nuova concezione che mantiene le funzionalità ormai diventate “solite” per gli utenti più aggiornati e presenta nuove idee e proposte per chi vuole avere di più dalla propria carta di pagamento.

Oltre ai vantaggi “soliti” di questo tipo di conti Flowe presenta infatti alcune funzionalità nuove per il settore, come un meccanismo molto interessante di gamification della piattaforma e addirittura una piattaforma in app dedicata all’educazione personale, con decine di video messi a disposizione dei “Flome”, gli utenti della community di Flowe.

Due i profili attivabili direttamente da dentro l’app: uno gratuito, “Fan“, con un limite di saldo massimo a 10 mila euro, ma che da fin da subito i vantaggi economici di questi conti, come il prelievo e i pagamenti senza commissioni, oltre alle tante funzionalità di “Relational Banking” (spese condivise tra utenti, salvadanaio virtuale per i risparmi, etc)

E poi il profilo “Friend“, che aumenta il saldo massimo a 75 mila euro e garantisce prelievi gratuiti anche in zona extra euro, pagamenti senza commissioni anche in valuta estera e l’accesso ai contenuti video e al sistema realizzato in collaborazione con Doconomy per stimare la CO2 prodotta (“Eco Balance”) dalle tue spese e cercare di compensarla, ad esempio piantando alberi.

L’app permette di gestire la carta in tempo reale, bloccandola se serve, impostando limiti di spesa settimanali o mensili e controllando il proprio PIN.

Ma da dentro l’app di Flowe si può fare molto di più: oltre alla gestione e verifica delle proprie spese, è possibile creare con i propri amici dei gruppi di acquisto, oppure dei “Drop“, dei salvadanai virtuali in cui l’app accantantona automaticamente la cifra da te indicata fino al raggiungimento dell’obbiettivo.

Nell’area Focus si impara: si possono guardare infatti dei brevi video, pillole di saggezza per il tuo benessere e miglioramento personale curati dai migliori esperti ingaggiati da Flowe.

Molto interessanti tutte le funzionalità di gamification della piattaforma: nell’area “Arcadia” è possibile verificare il proprio punteggio accomulato, vincere badge (achievement) salire di livello e sbloccare gemme (una valuta virtuale interna all’app) utilizzabili per ottenere sconti e offerte all’interno del Bazar (ci sono buoni acquisto per Amazon, Decathlon, Zalando… o sconti dedicati per altri negozi)

È possibile richiedere una carta fisica, anche questa davvero particolare perché realizzata in legno, oppure semplicemente utilizzare la carta virtuale inclusa in ogni conto, utilizzabile fin da subito con i sistemi di pagamento come Apple Pay o Google Pay.

Il conto ha un IBAN italiano, è ricaricabile facilmente con un bonifico o con un’altra carta, oppure con uno scambio tra utenti Flowe.

Flowe ti dà gli strumenti per gestire al meglio le tue risorse, raggiungere i tuoi obiettivi e costruirti un futuro migliore.

Profilo Fan Profilo Friend Canone mensile Gratuito 10,00 € Conto con iban italiano ✓ ✓ Carta di debito Mastercard virtuale rilasciata istantaneamente ✓ ✓ Apple Pay ✓ ✓ Google Pay ✓ ✓ Drop 3 Illimitati Gruppi di spesa 1 Illimitati Cashflow tra Flome Illimitati e istantanei Illimitati e istantanei Notifiche push e funzioni di sicurezza avanzate ✓ ✓ Catalogazione delle spese automatica ✓ ✓ Bonifici area SEPA Gratuiti Gratuiti Saldo max conto 10.000 € 75.000 € Autoricarica conto da altre carte Gratis la prima, poi 1 € (ricarica tramite Bonifico sempre gratuita) Sempre gratuita Invio carta fisica (una tantum) 15 € (con la carta fisica Flowe ti dedica un albero!) 15 € (con la carta fisica Flowe ti dedica un albero!) Commissioni prelievo ATM 0 €

prelievi ATM zona euro;

2% in valuta diversa da Euro

(comm. minima 3 €) 0 €

prelievi ATM in tutto il mondo Commissioni per acquisti con carta in valuta diversa da euro Si applica il cambio del circuito Mastercard senza alcuna maggiorazione Si applica il cambio del circuito Mastercard senza alcuna maggiorazione Focus (extra) A consumo Incluso Eco balance (extra) In sola visualizzazione per 60 giorni Incluso

Puoi attivare un conto Flowe direttamente da dentro l’app Flowe che trovi sugli app store di Apple e Google, oppure trovi tutte le informazioni sul sito ufficiale di Flowe: