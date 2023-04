Apple Card ora permette di aprire un conto di risparmio (guadagnando gli interessi)

I clienti Apple Card negli Stati Uniti possono aprire un conto di risparmio e guadagnare interessi a partire da oggi. Quando l’azienda ha annunciato il nuovo prodotto finanziario lo scorso ottobre, Apple ha detto che non poteva condividere quale tasso di interesse sarebbe stato pagato su questi conti, banalmente perché è un periodo di fortissimi fluttuazioni.

Oggi Apple ha finalmente rivelato il dettaglio che interessava di più i suoi clienti. I conti di risparmio di Apple Card offriranno rendimenti del 4,15%. È un’offerta piuttosto competitiva, dato che Bankrate, un aggregatore che segnala le offerte delle principali banche statunitensi, indica in genere rendimenti che oscillano all’interno di una forbice compresa tra il 3,5% e il 4,75%.

L’azienda non fa alcuna promessa per quanto riguarda i tassi di interesse futuri. Potrebbe salire e scendere in qualsiasi momento. Apple si è nuovamente associata a Goldman Sachs per la funzione bancaria. Non ci stupisce, dato che la carta di credito – non ancora disponibile in Italia – è stata lanciata proprio in collaborazione con la banca d’investimento.

I conti di risparmio sono tecnicamente gestiti da Goldman Sachs, il che significa che i saldi sono coperti dalla Federal Deposit Insurance Corporation. Questo conto di risparmio ad alto rendimento è stato creato specificamente per i clienti Apple Card.

Non è l’unico perk competitivo offerto da Apple Card che, tra le altre cose, offrirà presto un servizio di BNPL e offre già un generoso programma di cashback su tutti gli acquisti: i clienti che usano la carta per pagare ricevono sempre l’1% indietro sul loro conto corrente, mentre il cashback sale al 2% se si usa Apple Pay per pagare. Alcuni rivenditori selezionati offrono un cashback bonus del 3%.