The Legend of Zelda: Breath of the Wild è ora in conto sull’eShop al 30% in meno

The Legend of Zelda: Breath of the Wild per Nintendo Switch è ora in sconto del 30% su Nintendo eShop. Il prezzo è il più basso di sempre

The Legend of Zelda: Breath of the Wild per Nintendo Switch è in sconto del 30% su Nintendo eShop. Il gioco, infatti, è ora disponibile al prezzo di 48,99€ invece di 69,99€ a questo indirizzo. Lo sconto sarà disponibile fino al 19 febbraio, come ricorda lo spot pubblicato dalla grande N in occasione del lancio della promozione. Ecco il filmato:

Breath of the Wild non vedeva uno sconto del genere sull’eShop dal 2021, dunque ci troviamo di fronte ad un vero e proprio evento. Se non avete mai giocato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, dunque questa è sicuramente un’ottima occasione per recuperarlo, anche in vista dell’arrivo dell’attesissimo sequel Tears of The Kingdom che sarà disponibile a partire dal 12 maggio 2023.

Uscito in esclusiva su Nintendo Switch nel 2017, The Legend of Zelda: Breath of the Wild coniuga sapientemente tradizione ed innovazione in un open world imponente e coraggioso nella formula. Un titolo unico nel suo genere, che è stato capace di incantare il giocatore sin dai primi istanti dell’avventura risvegliando in lui una curiosità frenetica e ardente. Leggiamo la descrizione ufficiale:

Attraversa campi, foreste e montagne mentre cerchi di capire cosa è successo al regno di Hyrule in questa enorme, straordinaria avventura. Scala torri e montagne in cerca di nuove destinazioni, poi scegli un percorso per raggiungerle e parti all’avventura. Lungo la strada affronterai nemici giganteschi, caccerai animali selvatici e raccoglierai il cibo e le pozioni che ti servono per sopravvivere.

Il mondo cela tanti sacrari, che potrai esplorare nell’ordine che preferisci. Al loro interno troverai enigmi di vario tipo. Supera le trappole e le sorprese che ti aspettano al varco per ottenere oggetti speciali e altre ricompense che ti aiuteranno nei tuoi viaggi. Con un intero mondo da esplorare, avrai certamente bisogno di varie tenute e dell’equipaggiamento adatto. Potresti dover indossare degli abiti caldi per proteggerti dal freddo o dei vestiti più leggeri quando sei nel deserto. Alcuni abiti hanno anche effetti speciali che possono renderti, per esempio, più veloce e furtivo.

