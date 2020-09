Black Widow a forte rischio rinvio e Soul dirottato su Disney+?

Dopo il recente rinvio di Wonder Woman 1984, un altro blockbuster sembra a forte rischio slittamento: Black Widow potrebbe dunque cambiare data d’uscita. Facciamo chiarezza.

Nei giorni scorsi lo slittamento di Wonder Woman 1984 (in Italia ulteriormente rinviato all’anno prossimo) ha rappresentato un campanello d’allarme per tutti gli altri blockbuster in agenda nei prossimi mesi, uno su tutti Black Widow: il cinecomic Marvel che darà ufficialmente il via alla cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, è ora fortemente a rischio rinvio.

Il motivo è il solito: la situazione sanitaria globale rende difficile avvicinarsi anche solo lontanamente ai numeri che film del genere avrebbero generato in tempi normali. Già Tenet, per quanto vada considerato che la gara agli incassi sarà una maratona più che uno sprint, ha raccolto molto al di sotto delle aspettative, e visto che si tratta di un film da 200 milioni di dollari, non si può certo dire che per Warner sia stato un successo.

Ma non sono solo le major a perderci soldi: la gente non sembra aver ancora riguadagnato la fiducia necessaria per tornare in sala, e anche gran parte degli esercenti che hanno riaperto per proiettare il film di Nolan non hanno guadagnato abbastanza per coprire i costi di gestione, e stanno operando in perdita.

Tutte queste ragioni potrebbero costringere Disney a spostare la data d’uscita di Black Widow più in avanti, magari decidendo al contempo di trasmettere Soul, in uscita il 20 Novembre, su Disney+, un po’ come avvenuto per Mulan.

Si tratta però di un altro azzardo, dato che il live action non è che abbia raggiunto numeri invidiabili, e addirittura in Cina dove è arrivato nei cinema è stato piuttosto criticato. Sono giorni insomma di grandi riflessioni in casa Disney e non solo, e non ci stupiremmo se ci trovassimo a breve di fronte a una nuova ondata di rinvii.