Baby 3 da oggi su Netflix: ecco una clip in esclusiva

La stagione finale di Baby 3, la serie originale italiana prodotta da Fabula Pictures, arriva su Netflix da oggi 16 settembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Da oggi su Netflix tornano i protagonisti della serie Baby 3: Benedetta Porcaroli (Chiara), Alice Pagani (Ludovica), Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Mirko Trovato (Brando), Lorenzo Zurzolo (Niccolò), Isabella Ferrari (Simonetta) e Claudia Pandolfi (Monica). Oltre a loro, Denise Capezza (Natalia), Chabeli Sastre Gonzalez (Camilla), Giuseppe Maggio (Fiore), Massimo Poggio (Arturo), Tommaso Ragno (Fedeli), Galatea Ranzi (Elsa), Max Tortora (Roberto) e Thomas Trabacchi (Tommaso). New entry di questa ultima stagione Anna Lou Castoldi (Aurora), Antonio Orlando (Pietro) e Ludovico Succio (Alessandro).

Novità anche dietro la macchina da presa, accanto ad Andrea De Sica (episodio 1) e Letizia Lamartire (episodi 2-4-5-6), troviamo, al suo debutto alla regia, Antonio Le Fosse (episodio 3) del collettivo GRAMS – composto insieme a lui da Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol – che ha creato la serie e curato la sceneggiatura di tutte e tre le stagioni.

La stagione finale di Baby chiude un ciclo importante sia dal punto di vista narrativo che per le persone coinvolte nella realizzazione. Mentre osservavamo Chiara e Ludovica crescere e affrontare nuove sfide ci siamo resi conto che anche noi in qualche modo dovevamo stare al passo cercando con ogni stagione di dare qualcosa in più, di scavare sempre un po’ più a fondo nella testa dei personaggi cercando nuovi linguaggi per raccontarli al meglio.

La terza stagione è la più ambiziosa da questo punto di vista. Rimane fedele agli stilemi delle prime stagioni impostati da Andrea De Sica e raccolti da Letizia Lamartire che ci hanno fatto innamorare di questa serie, portando in scena un finale senza esclusione di colpi. Grazie anche al sostegno di Netflix ci siamo infatti sentiti liberi di sperimentare linguaggi diversi fin dalla scrittura, inserendo sequenze visive e musicali mai viste e sentite prima in Baby. Il faro è sempre quello emotivo sui legami tra i personaggi che cercano in questa stagione più che mai di recuperare una purezza, un’ingenuità perduta, prima che sia troppo tardi. Gli adulti cercano di tornare a essere un punto di riferimento, mentre i ragazzi vogliono tornare a sognare.

Così, mentre ci avvicinavamo progressivamente alla realtà ineluttabile del finale, sentivamo il bisogno di far esplodere il subconscio dei nostri personaggi attraverso scene quasi oniriche che scavano dentro i protagonisti e tirano fuori le loro reali motivazioni.

Il magma della serie viene dai discorsi fatti in writers’ room e si è evoluto ogni giorno sul set grazie alla fiducia reciproca che si è instaurata fin dalle passate stagioni tra registi, attori, produzione e tutta la troupe.

Per me in un certo senso, è stato come imparare a conoscere meglio la grande famiglia di Baby composta da persone che sentivano la serie tanto da commuoversi durante alcuni ciak. Grazie a Letizia, Andrea e Francesco Di Giacomo (DOP) ho sentito di poter essere coerente con l’universo visivo di Baby riuscendo a mettere qualcosa di mio in ogni scena e ho reimparato a conoscere i personaggi che ho creato attraverso gli occhi di tutti gli interpreti. È stato come avere un amico di penna e poterlo finalmente incontrare.

dichiara Antonio Le Fosse.

Sinossi

La verità affiora e sconvolge il mondo dei nostri protagonisti, costretti a fare i conti con le loro azioni, in una storia fortemente ispirata a un evento della vita reale che ha scosso la coscienza delle persone. L’amicizia tra Chiara e Ludovica è messa in seria discussione. Le dinamiche familiari sembrano essere cambiate per sempre, anche se le reazioni dei genitori saranno diverse. Ci sarà, infatti, chi tenterà di fare di tutto per aiutare i propri figli e chi, al contrario, proverà a salvare le apparenze fino alla fine.