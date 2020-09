iPhone 12 senza veli: 5G confermato, arrivano i sensori LIDAR

Su Twitter spunta un video del chassis dell’iPhone 12 Pro. Il nuovo flagship di Apple si mostra completamente senza veli rivelando molte delle specifiche.

Molto probabilmente domani Apple non presenterà il nuovo iPhone 12 (anche se…), nel frattempo, un nuovo video leak mostra la prossima generazione di iPhone Pro 12 completamente senza veli. Per essere precisi, ad essere rivelatorio è quello che non c’è, ossia i tanti alloggi vuoti che, con un minimo di intuito, ci svelano anche da cosa saranno occupati.

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh

