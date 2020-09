iPhone 12: Apple fa pulizia su YouTube, la presentazione è vicina?

Nuovi indizi lasciano pensare che la presentazione dell’iPhone 12 sia estremamente vicina: dalle mosse di Apple su YouTube alle iniziative dei produttori di case per iPhone e degli operatori mobile.

Il lancio dell’iPhone 12 potrebbe essere vicino. Anzi, forse vicinissimo. Da una parte la stessa Apple, che ha archiviato i promo degli iPhone 11 e 11 Pro dal suo canale YouTube, poi il fermento del settore dei produttori di case (addirittura alcuni negozi hanno già iniziato a vendere custodie per iPhone 12).

Ma andiamo per ordine. La data da segnare sul calendario è il 15 settembre, ossia domani. L’evento si chiama Time Flies e ci si aspetta che Apple presenti il nuovo Apple Watch Series 6 oltre che l’iPad Air 4. Su tutto il resto ci sono grandi dubbi. Qualcuno dice anche un MacBook Pro, altri parlano delle attese AirPods Studio e di AirTags. La “One more things” della serata potrebbe invece essere il super bundle con tutti i servizi in abbonamento di Apple. Insomma, una galassia di rumor e (pseudo) leak più o meno credibili. Ora alcuni di questi ci parlano di una possibile presentazione della nuova generazione di melafonini già a settembre.

Sono spariti i trailer ufficiali dell’iPhone 11 e dell’iPhone 11 Pro.

Il più importante arriva da YouTube, da sempre un’importante cartina tornasole per anticipare le prossime mosse della mela morsicata. Sono spariti i trailer ufficiali dell’iPhone 11 e dell’iPhone 11 Pro. Non si tratta dell’unica rimozione ‘illustre’, Phone Arena ha anche notato che nello stesso periodo è scomparso anche il video promo dell’Apple Watch Series 5 — con la Series 6 che sappiamo, con ragionevole certezza, essere uno dei protagonisti dell’evento di domani. Per il magazine specializzato non ci sarebbero dubbi: il nuovo iPhone sarà presentato a settembre.

Nel frattempo un leak ci ha mostrato anche alcuni materiali promozionali interni della catena Target: si parla sia di Apple Watch Series 6 che dell’iPhone 12 (anche se le immagini, per ovvie ragioni, sono quelle delle generazioni attuali dei due prodotti).

Altri indizi importanti su una possibile imminente presentazione dell’iPhone 12 arrivano dai diversi operatori mobile sparsi per il mondo (come la tedesca Telekom che ha aperto una pagina per le prenotazioni ad hoc).

Dal Canada ci arriva una notizia ancora più curiosa: un negozio di elettronica ha già iniziato a vendere dei case per l’iPhone 12.

Insomma, gli ingranaggi hanno iniziato a muoversi. Quanto alla data della presentazione dell’iPhone 12, rimaniamo ancora piuttosto scettici che possa essere fissata per domani. Certo è che alla compagnia di Cupertino non manca la capacità di stupire sia il pubblico che la stampa specializzata.