Dune: per Jason Momoa è diverso da tutto quello che ha girato

Sono in molti ad essere entusiasti di Dune, il nuovo film di Denis Villeneuve, tra cui Jason Momoa, che lo ha descritto come diverso da tutto quello che ha girato in precedenza.

Sin da quando sono uscite le prime immagini, e ora il primo trailer, Dune ha incuriosito tantissimi appassionati, ma anche uno dei protagonisti come Jason Momoa è davvero entusiasta del progetto, tanto da averlo definito diverso da qualsiasi cosa l’attore avesse girato in precedenza.

E se l’investitura viene da uno che ha interpretato Arthur Curry in Aquaman e Khal Drogo in Game of Thrones, probabilmente c’è da fidarsi. Il remake del film del 1984 e basato sulla storia di Frank Herbert, per l’attore è davvero un’altra cosa. Lo ha spiegato in una recente intervista, quando gli è stato chiesto in che modo fosse diverso rispetto a prodotti comunque di culto come il cinecomic DC e lo sceneggiato HBO a cui ha partecipato.

Come si paragonano? Beh, non ho mai lavorato con un regista di questa grandezza. Denis è un genio del cinema, e in generale tutta la roba action che ho girato non è mai stata neanche vicina a quello che sto facendo per Denis. Ho guardato alcune delle mosse che ho fatto, e mi sono messo dietro alla telecamera insieme a Denis per vederne altre, e non ho mai visto niente di più bello in una scena di combattimento. Generalmente le cose che faccio io non sembrano mai così belle, per cui grazie, Denis.

Che ne pensate delle parole dell’attore? Cosa vi aspettate dal ritorno di Dune?