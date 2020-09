Dune: ecco il trailer del film sci-fi di Denis Villeneuve

Ecco il trailer di Dune, l’attesissimo film fantascientifico diretto dal regista Denis Villeneuve, in uscita a dicembre.

Finalmente è online il trailer di Dune, il film fantascientifico di Denis Villeneuve, tratto dal romanzo di Frank Herbert. Nonostante la pandemia abbia rallentato o interrotto varie produzioni, Dune uscirà, così come previsto, il 18 dicembre 2020.

Ecco il trailer.

L’attesa per il lungometraggio tratto da una serie di romanzi fantascientifici di culto è tanta. Durante il mese di agosto si sono svolte le riprese aggiuntive del film, con la produzione che è terminata in tempo per portare il lungometraggio in sala a dicembre.

Nel cast, oltre al protagonista Timothée Chalamet ci sono nomi come Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa e Oscar Isaac. La stessa Zendaya si era detta entusiasta dopo aver visto il trailer.

Il film è ovviamente tratto dalla serie di romanzi di Frank Herbert, il cui primo volume fu pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo. Si tratta di uno dei capisaldi della fantascienza moderna, per cui c’è molta curiosità attorno al progetto, che Warner tiene molto in considerazione, tanto da averne già annunciato il sequel.