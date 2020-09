Books of Blood: ecco il teaser del film di Clive Barker

Ecco il teaser trailer di Books of Blood, il film di Hulu realizzato da Clive Barker, che uscirà il 7 ottobre sulla piattaforma.

Books of Blood è una produzione Hulu, ed a dirigere il film c’è il geniale Clive Barker. Da poco è stato diffuso il primo teaser trailer di Books of Blood. Il lungometraggio uscirà sulla piattaforma streaming il 7 ottobre.

Ecco il filmato.

Si tratta solo di una delle iniziative per l’Huluween, il mese di ottobre che Hulu vuole dedicare alla festa più spaventosa dell’anno. A scrivere il lungometraggio sono stati Brannon Braga e Adam Simon, mentre il materiale originale appartiene ad una serie di racconti di Clive Barker.

Il cast del film è composto da Andy McQueen (Fahrenheit 451), Freda Foh Shen (Ad Astra), Nicholas Campbell (Da Vinci’s Inquest), Anna Friel (Marcella), Britt Robertson (For the People), Rafi Gavron (A Star Is Born), e Yul Vazquez (Midnight, Texas).

Clive Barker è divenuto popolare grazie all’ideazione della saga di Hellraiser, divenuta un cult negli anni, e che ha consacrato il personaggio di Pinhead. Per questo gli appassionati di horror prestano molta attenzione a tutte le nuove produzioni dello scrittore e regista.