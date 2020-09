PS5, è ufficiale: nessun nuovo annuncio questa settimana

Sony chiarisce che questa settimana non arriverà nessun annuncio riguardante prezzo e data d’uscita di PS5. Le novità in arrivo nei prossimi giorni riguarderanno solo PlayStation VR.

Non aspettatevi annunci riguardanti PS5 questa settimana. Sony Interactive Entertainment ha infatti confermato tramite il PlayStation Blog che nei prossimi giorni ci saranno vari nuovi annunci legati a PlayStation VR, precisamente a giochi in arrivo e giochi già annunciati. Viene inoltre specificato che “questi annunci sono incentrati sui software VR. Quindi non crearti false speranze, non troverai novità legate a PS5.”

Stando a quanto dichiarato, la multinazionale giapponese non intende rispondere nell’immediato alla fuga di notizie riguardanti Xbox Series X, annullando di fatto tutte le voci circolate in questi giorni relative ad un possibile evento previsto proprio per oggi, 9 settembre 2020.

Per quanto riguarda invece Playstation VR, Sony annuncia che da oggi fino al 23 settembre 2020 sul PS Store sarà attiva una promozione dedicata ai titoli PS VR. I giochi che saranno scontati sono tantissimi, tra cui:

Arizona Sunshine

Astro Bot Rescue Mission

Blood & Truth

Borderlands 2 VR

Everybody’s Golf VR

Farpoint

Firewall Zero Hour

L.A. Noire: The VR Case Files

Superhot VR

Tetris Effect

Until Dawn: Rush of Blood

Oggi verrà inoltre annunciato l’elenco completo.