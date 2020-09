New York Comic Con 2020: ecco la line-up della manifestazione virtuale

La line-up del New York Comic con 2020 è stata da poco annunciata online. Tante sono le produzioni cinematografiche, televisive ed editoriali.

Anche il New York Comic Con 2020 si terrà in virtuale. Dopo l’annuncio fatto durante il mese di agosto, ora è stata diffusa la line-up della manifestazione che si svolgerà dall’8 al 10 ottobre 2020.

Un panel sarà dedicato alla serie TV di Hulu intitolata Helstrom, ed un’altra al telefilm Monsterland. Sempre per quanto riguarda le produzioni Hulu un panel sarà dedicato alla seria animata per adulti sul villain della Marvel M.O.D.O.K. E ci sarà spazio anche per il film di Clive Barker dal titolo Books of Blood.

Inoltre, durante il New York Comic Con verrà presentata anche la nuova serie animata sugli Animaniacs. Un altro panel vedrà protagonista il celebre produttore Damon Lindelof, che risponderà alle domande degli appassionati. Mentre, durante la manifestazione, sarà dato spazio anche ad Archer, la serie animata di FX arrivata alla sua undicesima stagione.

Una sessione di domande e risposte sarà dedicata pure a What We Do in the Shadows, ed un panel avrà come protagonista la serie Doctor Who e l’attrice Jodie Whittaker. Ci sarà spazio anche per la serie di BBC America The Watch, per The Walking Dead e tutte le varie serie spin-off correlate.

Verrà presentata poi la terza stagione di American Gods, la serie Audible su Sandman, e le serie The CW Stargirl e Nancy Drew. E poi ancora verrà presentato l’artbook dedicato alla serie animata Steven Universe: End of an Era, oltre che una discussione con il game designer Sid Meier.

Un panel sarà dedicato anche ad i prodotti editoriali della Lucasfilm su Star Wars. Tra gli ospiti ci saranno Daniel José Older, Preetei Chhibber, Phil Szostak, Katie Cook, Zoraida Cordova e Amy Ratcliffe.

E infine ci sarà una discussione legata all’ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. ed un’altra sul Valiant Universe che adatterà per il cinema i fumetti della casa editrice.