La Thailandia investe nel futuro digitale: AGIBOT presenta i suoi robot umanoidi

Anche la Thailandia sta sviluppando il settore degli umanoidi, robot di pronto impiego e di ultima generazione. Come la Cina, vede in questa tecnologia una risorsa per lo sviluppo del paese. Tanto da impiegarla in due settori chiave: il turismo intelligente e l’innovazione digitale. AGIBOT è un’azienda specializzata nella robotica intelligente e ha presentato il suo programma strategico, in più giorni ha fatto conoscere i suoi umanoidi.

Le date dall’11 al 13 febbraio hanno rappresentato qualcosa di importante, sia per l’azienda che per il paese. Il mercato thailandese vedrà molte novità entro la fine del 2026. Chi ha assistito all’evento ha potuto conoscere i nuovi robot umanoidi con una visita guidata. La tecnologia presentata sarà stakeholder del settore pubblico locale. Aiuterà autorità turistiche, rappresentanti del settore, realtà dell’ospitalità, della vendita al dettaglio, degli hub di trasporto e delle destinazioni culturali.

Una festa speciale per unire due paesi in ambasciata con i robot di AGIBOT: le parole di Abel Adeng, il valore diplomatico dell’evento e la svolta tecnologica per il futuro di Thailandia e Cina

Abel Adeng è il Presidente della Regione Asia-Pacifico e Medio Oriente dell’AGIBOT, ha detto: “La Thailandia si trova in una fase cruciale della sua trasformazione digitale. Con l’avanzamento delle iniziative del Paese in materia di Smart Tourism e Smart City, l’intelligenza artificiale integrata passerà dall’essere un concetto a un’infrastruttura pratica, migliorando l’efficienza dei servizi, l’esperienza dei visitatori e la competitività economica. Il nostro impegno in Thailandia rappresenta l’inizio di un impegno a lungo termine a sostegno del programma di innovazione nazionale“.

La visita guidata di presentazione è stata gestita in autonomia proprio da un robot. L’evento si è tenuto al TAT, Autorità per il turismo della Thailandia. Questo ente non ha dato solo il luogo ma anche le sue autorità per testare gli umanoidi, per le città futuristiche della Thailandia, l’11 febbraio è stato un grande giorno. C’è stato anche un dibattito strategico tra TAT, AGIBOT e, spesso, possono partecipare anche gli umanoidi rispondendo a domande, perplessità e interagendo come veri umani nella causa.

I robot umanoidi costruiti sono studiati per il turismo intelligente, significa un coinvolgimento pieno e interattivo con i visitatori di tutto il mondo, con assistenza multilingue e guida in tempo reale. AGIBOT ha presentato i suoi umanoidi anche all’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese locale, l’11 febbraio è data di Capodanno cinese, quale occasione migliore per rafforzare il dialogo diplomatico ma anche il dialogo sulla tecnologia umanoide e per il turismo?