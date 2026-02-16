Strategie degli insetti: il sorprendente adattamento del moscerino della frutta alle condizioni locali

I moscerini della frutta continuano a stupire gli scienziati: uno studio della Tokyo Metropolitan University ha dimostrato la loro grandissima capacità di adattamento ambientale. Riescono a modificare il proprio sviluppo a qualsiasi variazione con un processo che si chiama diapausa riproduttiva.

Come succede in altri animali, che possono decidere di far diminuire le nascite, i moscerini della frutta ritardano la maturazione degli organi riproduttivi. Hanno dimostrato una capacità incredibile di riconoscere le condizioni sfavorevoli e condizionare la loro crescita anatomica interna. La ricerca è stata pubblicata su Molecular Ecology. La specie studiata tra i moscerini della frutta si chiama Drosophila triauraria. Questo insetto minuscolo vive in quantitàin Giappone. Un animale che aiuta i ricercatori a studiare i fattori climatici e la loro influenza sui geni: i moscerini utilizzano questa strada come forma di resilienza naturale.

Quante uova depone un moscerino della frutta e perché maschi e femmine reagiscono in modo diverso alle condizioni regionali: il ruolo della diapausa come risposta evolutiva all’ambiente

La diapausa è diffusa negli insetti, rappresenta una sospensione temporanea dello sviluppo. Nella ricerca si è esaminato in che modo temperature e durata dei giorni influenzino l’ingresso nella diapausa. I moscerini della frutta vivono fino a tre settimane, le femmine possono deporre fino a 600 uova. La maturazione degli organi sessuali si può interrompere tanto nei maschi quanto nelle femmine ed è una differenza che ancora non era stata considerata nelle analisi precedenti.

Gli scienziati hanno aggiunto a quanto si conosceva finora il condizionamento regionale. Dove avviene di più la diapausa nei moscerini della frutta? Con quale frequenza e su quanti esemplari? Considerando la divisione nord e sud del Giappone si nota una variazione legata proprio alle condizioni locali come clima, vegetazione, meteo e temperature diverse.

Le popolazioni di moscerini settentrionali sono più sensibili alla riduzione delle ore di luce. Le popolazioni meridionali si riproducono di più solo nei giorni più corti. Nelle latitudini medio-alte sono emerse differenze tra maschi e femmine: i due sessi vivono strategie vitali diverse tra loro.