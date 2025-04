Frutta e verdura: il semplice approccio che aumenta il consumo

Un nuovo studio dimostra che dire alle persone di mangiare 1 frutto o verdura in più possa essere più efficace del tradizionale messaggio delle 5 porzioni al giorno. L’obiettivo sembra sia stato piuttosto raggiungibile ed il metodo abbastanza funzionante. Lo studio recente è stato pubblicato sulla rivista Appetite.

I ricercatori sembra abbiano sintetizzato i risultati di tre studi indipendenti con un solo obiettivo, ovvero valutare i potenziali benefici derivanti dalla definizione di obiettivi di consumo per il raggiungimento di obiettivi di consumo di frutta e di verdura.

Fissare obiettivi predefiniti per incrementare il consumo di frutta e verdura

I risultati dello studio hanno rivelato che il consumo di frutta e di verdura aumenta in modo significativo in presenza di un obiettivo predefinito rispetto a quando non si hanno degli obiettivi prefissati. Sembra che in alcuni casi la percezione da parte dei partecipanti della facilità o della realizzabilità dell’obiettivo ha favorito ulteriormente il consumo di frutta e di verdura.

Di contro, la rilevanza dell’obiettivo di frutta e di verdura non sembra abbia alterato in alcun modo il consumo. Gli aumenti sono stati abbastanza significativi. Sappiamo bene che mangiare frutta e verdura faccia bene alla salute e che pare possa ridurre il rischio di gravi malattie croniche come il diabete di tipo 2, obesità e malattie cardiovascolari. Lo studio in questione si propone un obiettivo.

Il primo studio si è concentrato per lo più sugli effetti della raggiungibilità degli obiettivi di promozione della salute relativi al valore nutrizionale dove venivano raccomandate due versioni degli obiettivi FV: 1. . “Mangiare 5 FV oggi” (ipotizzato come meno percettivamente realizzabile) e 2.

“Mangiare 1 FV in più oggi”. Questo quanto dichiarato dai ricercatori. Il secondo studio ha invece valutato la raggiungibilità ed i ricercatori si sono concentrati per lo più sull’elemento rilevanza. Un terzo studio si è poi basato sullo studio 2, integrando alcuni scenari di acquisto di frutta e di verdura.

Il consumo di frutta e di verdura è stato valutato sulla base dei diari alimentari compilati dai partecipanti. In conclusione, lo studio convalida i benefici che derivano dalla definizione di obiettivi per promuovere il consumo di frutta e di verdura. Nonostante si sia appurato che è facile e realizzabile raggiungere gli obiettivi migliorando il consumo di frutta e verdura, questo effetto è risultato minore e non in modo significativo a seconda del contesto e dell’esito misurato.