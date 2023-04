Uno studio collega la cattiva alimentazione a 14 milioni di casi di diabete di tipo 2

Un modello di ricerca sull’assunzione di cibo in 184 Paesi, sviluppato dai ricercatori della Friedman School of Nutrition Science and Policy della Tufts University, stima che la cattiva alimentazione abbia contribuito a oltre 14,1 milioni di casi di diabete di tipo 2 nel 2018, pari a oltre il 70% delle nuove diagnosi a livello globale. L’analisi, che ha preso in esame i dati relativi al 1990 e al 2018, fornisce preziose indicazioni su quali fattori dietetici determinano il peso del diabete di tipo 2 nelle varie regioni del mondo. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Medicine. Degli 11 fattori dietetici presi in considerazione, tre hanno contribuito in misura maggiore all’aumento dell’incidenza del diabete di tipo 2 a livello mondiale: L‘insufficiente assunzione di cereali integrali, l’eccesso di riso e grano raffinati e il consumo eccessivo di carne lavorata. Fattori come il consumo eccessivo di succhi di frutta e il consumo insufficiente di verdure non amidacee, noci o semi hanno avuto un impatto minore sui nuovi casi di malattia. “Il nostro studio suggerisce che la scarsa qualità dei carboidrati è uno dei principali fattori che determinano il diabete di tipo 2 attribuibile alla dieta a livello globale, con importanti variazioni a livello nazionale e nel tempo“, afferma l’autore Dariush Mozaffarian, professore di nutrizione Jean Mayer e decano per le politiche della Friedman School. Il diabete di tipo 2 è caratterizzato dalla resistenza delle cellule dell’organismo all’insulina. Dei 184 Paesi inclusi nello studio di Nature Medicine, tutti hanno registrato un aumento dei casi di diabete di tipo 2 tra il 1990 e il 2018, rappresentando un onere crescente per gli individui, le famiglie e i sistemi sanitari. Il team di ricerca ha basato il proprio modello sulle informazioni del Global Dietary Database, oltre che sui dati demografici della popolazione provenienti da diverse fonti, sulle stime dell’incidenza globale del diabete di tipo 2 e sui dati relativi all’impatto delle scelte alimentari sulle persone affette da obesità e diabete di tipo 2, ricavati da diversi articoli pubblicati. L’analisi ha rivelato che la cattiva alimentazione causa una percentuale maggiore dell’incidenza totale del diabete di tipo 2 negli uomini rispetto alle donne, negli adulti più giovani rispetto a quelli più anziani e nei residenti urbani rispetto a quelli rurali a livello globale.

Il diabete 2 nel mondo

A livello regionale, l‘Europa centrale e orientale e l’Asia centrale – in particolare in Polonia e Russia, dove le diete tendono a essere ricche di carne rossa, carne lavorata e patate – hanno registrato il maggior numero di casi di diabete di tipo 2 legati alla dieta. L’incidenza è stata elevata anche in America Latina e nei Caraibi, soprattutto in Colombia e Messico, a causa dell’elevato consumo di bevande zuccherate, carni lavorate e scarsa assunzione di cereali integrali. Tra le regioni in cui la dieta ha avuto un impatto minore sui casi di diabete di tipo 2 figurano l’Asia meridionale e l’Africa sub-sahariana, anche se gli aumenti maggiori di diabete di tipo 2 dovuti a un’alimentazione scorretta tra il 1990 e il 2018 sono stati osservati nell’Africa sub-sahariana. Tra i 30 Paesi più popolati studiati, India, Nigeria ed Etiopia hanno registrato il minor numero di casi di diabete di tipo 2 legati all’alimentazione. “Se non controllato e con un’incidenza destinata ad aumentare, il diabete di tipo 2 continuerà ad avere un impatto sulla salute della popolazione, sulla produttività economica, sulla capacità del sistema sanitario e sulle disuguaglianze sanitarie in tutto il mondo“, afferma la prima autrice Meghan O’Hearn. “Questi risultati possono contribuire a informare le priorità nutrizionali per i medici, i politici e gli attori del settore privato, incoraggiando scelte alimentari più sane che affrontino questa epidemia globale“. Altri studi recenti hanno stimato che il 40% dei casi di diabete di tipo 2 a livello globale è attribuito a una dieta non ottimale, una percentuale inferiore al 70% riportato nell’articolo di Nature Medicine. Il team di ricerca attribuisce questo risultato alle nuove informazioni contenute nell’analisi, come l’inclusione per la prima volta dei cereali raffinati, uno dei principali fattori che contribuiscono all’incidenza del diabete, e i dati aggiornati sulle abitudini alimentari basati su indagini dietetiche nazionali a livello individuale, piuttosto che su stime agricole. I ricercatori sottolineano inoltre di aver presentato l’incertezza di queste nuove stime, che possono continuare a essere perfezionate man mano che emergono nuovi dati.