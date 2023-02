Frutta e verdura: al via una nuova iniziativa salutare

Avviata una significativa iniziativa al CAAR, che ha visto la presenza di diverse personalità, tra cui il Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, i rappresentanti delle forze dell’ordine, come il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Rimini Alessandro Coscarelli, l’Assessore comunale alla protezione sociale Kristian Gianfreda e l’Assessore comunale all’agricoltura Francesca Mattei.

Il CAAR – Centro Agro Alimentare Riminese ha lavorato sodo per creare la “Piattaforma logistica solidale” a Rimini, che fornirà alle associazioni no profit della zona quantità abbondanti di frutta e verdura fresca e di prima qualità, gratuitamente, da destinare alle persone più bisognose del territorio. All’avvio di questa importante iniziativa del CAAR sono state fatte importanti dichiarazioni sull’orgoglio per la creazione di questo importante progetto.

Sono fiero dell’iniziativa che il Caar ha messo in campo e ringrazio la direttrice Furiati per il grande impegno profuso. Per mesi si è trattato solo di una suggestione, di una possibilità da sviluppare attraverso diverse collaborazioni e ora che la Piattaforma Logistica Solidale prende forma e sta per essere presentata, non posso che dire grazie a lei e ai collaboratori. Notevoli i benefici che questo progetto porterà sia alle associazioni benefiche del nostro territorio, sia ai produttori.

Gianni Indino, presidente del CAAR