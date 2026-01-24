L’effetto serra terrestre è ricco di misteri, il nostro pianeta è passato a livello climatico a due condizioni limiti opposte. Prima il caldo tropicale e poi il freddo con coperta di ghiaccio. Il momento clou di questo passaggio è quando si sono estinti i dinosauri, 66 milioni di anni fa. Gli oceani svolsero un ruolo chiave nel raffreddamento globale di lungo termine, insieme ai livelli di calcio.

Nell’era dei grandi animali preistorici, non esistevano calotte glaciali permanenti, anzi gli scienziati parlano del pianeta come una grossa serra. La Terra era composta da grandi foreste fino ai poli e mari più alti, sicuramente più profondi e burrascosi. I ricercatori hanno discusso molto sui motivi e le fasi del raffreddamento. L’attività vulcanica era all’ordine del giorno, c’erano molte variazioni solari e una diversa circolazione oceanica. Solo la chimica degli oceani può dare qualche risposta più esaustiva ed è la strada intrapresa da questa ricerca pubblicata da GreekReporter.

Il ruolo del calcio nella composizione dell’atmosfera ricca di anidride carbonica: dall’analisi di foraminiferi ai modelli climatici computerizzati, ecco le conclusioni

Il calcio in mare si combina con il carbonio, insieme formano il carbonato di calcio che è sulle conchiglie, i coralli e i calcari. Queste forme di vita o materiali regolano la quantità di anidride carbonica atmosferica. L’era sotto esame dei paleontologi e climatologi è quella Cenozoica, all’inizio i livelli di calcio erano il doppio rispetto a quelli attuali. Gli oceani, più profondi, tendevano a immagazzinare meno carbonio e anidride carbonica, il pianeta così era più caldo. Calato il calcio nei mari, si arriva alle temperature globali tra i 15 e i 20 gradi Celsius di lungo periodo.

Il team ha ricostruito la chimica oceanica preistorica grazie all’analisi dei fossili di foraminiferi, ovvero le conchiglie ad orecchio. Classiche dei fondali ma soprattutto tra i fossili più collezionati e conservati, sono microrganismi marini. Hanno dato prove biochimiche importanti confrontate con i modelli climatici computerizzati.

Il collegamento tra calcio oceanico e anidride carbonica atmosferica è risultato alto e fondamentale. I processi di trasformazione della Terra così rivelano nuovi misteri che non sono finiti. La ricerca continua a sviluppare teorie e conoscenza su cause, dinamiche, in corrispondenza dei cambiamenti climatici durati milioni di anni e ancora in corso.