Adolescenti sotto pressione: la ricerca rivela conseguenze a lungo termine

La pressione per il rendimento scolastico nel corso della frequenza della scuola secondaria di secondo grado può incidere sulla salute mentale a lungo termine negli adolescenti, fino a vent’anni. È la scoperta di una ricerca internazionale pubblicata su The Lancet, come comunicato stampa. Il team ha utilizzato i numeri di un precedente studio di lungo termine. Furono analizzati 4714 bambini nati nel 1991/92, una generazione che aveva denunciato nei test e nei colloqui pressione accademica all’età di 15 anni. In quelli successivi e per molto tempo si sono misurate conseguenze tangibili sulla salute mentale.

I ricercatori hanno rilevato che alla maggiore pressione scolastica in adolescenza è associata una più alta probabilità di soffrire di depressione dai 16 anni fino ai 22 anni. Molti adolescenti sono entrati anche nella pratica dell’autolesionismo, come l’anoressia e la bulimia, cercando nel dolore fisico una risposta al malessere interiore e alle difficoltà sociali, professionali e di realizzazione. L’autolesionismo è in crescita in Inghilterra e ancora si registrano conseguenze sulla generazione anni Novanta intervistata.

Gli anni Novanta, il 2007 – 2008 e il periodo di pandemia a confronto nello studio osservazionale che studia cause ed effetti della pressione accademica duraturi

Chi è nato negli anni Novanta, negli anni 2006-2007 era in piena adolescenza, tra i 15 e i 16 anni. Periodo in cui sono diventate più frequenti le relazioni sulle piattaforme, con l’avvento e la crescita di Facebook e simili. Un cambiamento importante, ma quello che ha fatto scattare i ricercatori nel condurre lo studio è il Covid-19, accompagnato da grandi cambiamenti politici, globali e nazionali.

Hanno voluto confrontare l’impatto politico e ambientale tra presente e passato. Alcuni dati sono da aggiornare e altri da considerare in un percorso di aggiornamento di pratiche di supporto e terapie sia a scuola che fuori dal contesto scolastico. Lo studio è osservazionale, per comprendere la sovrapposizione e il rapporto causa-effetto tra la sensazione di pressione accademica e i sintomi di ansia e depressione ci vogliono altre ricerche e testi, anche su più anni.

Ridurre la pressione accademica è importante, sostituirla con altre pratiche di incentivazione attente alla salute mentale degli adolescenti. Questo cambiamento richiede il lavoro congiunto di politiche educative, esperti di scuola, educazione e crescita adolescenziale e salute mentale.