Leganerd.com
Menu

Strutture porose in evoluzione: cosa accade durante le inondazioni a lungo termine

Costruire giacimenti petroliferi che fanno bene all'ambiente perché sostenibili, la possibilità arriva da tre ingegneri che sfruttano delle caratteristiche elementari dei materiali.

di Daniela Giannace
Strutture porose in evoluzione: cosa accade durante le inondazioni a lungo termine

Alcune strutture petrolifere convivono con l’allagamento o il suo rischio a causa delle grandi piogge. Per questo, diversi scienziati dell’ingegneria petrolifera studiano le dinamiche della permeabilità e l’uso dei pori delle rocce per evitare la perdita di idrocarburi e favorire il recupero. Lo studio condotto da Pang, Chen, Yang e colleghi, pubblicato su Environmental Earth Sciences, ha analizzato l’effetto dell’iniezione di acqua a bassa salinità su giacimenti con diverse classi di permeabilità.

Spesso i materiali agiscono come spugne: con l’acqua si dilatano e si restringono. Questo comportamento può essere sfruttato per sviluppare nuove strategie di EOR (recupero avanzato del petrolio). Il team ha simulato un inondazione con acqua a bassa salinità, cioè con un contenuto salino inferiore alla salamoia originaria del giacimento, per modificare la bagnabilità delle rocce e favorire uno spostamento più efficiente del petrolio.

La permeabilità iniziale si è rivelata determinante: nei giacimenti ad alta permeabilità si sono osservate migrazioni di particelle fini e riduzioni moderate, mentre quelli a bassa permeabilità hanno mostrato ostruzioni dei pori e alterazioni minerali più marcate. In pratica, alcune strutture restano rigide con l’acqua poco salina, altre più flessibili, consentendo un recupero EOR più efficace.

danni da inondazioni

Petrolio e porosità dei materiali influenzano al qualità e la resa dei giacimenti, aspetti che non si potranno più trascurare

Gli ingegneri hanno utilizzato imaging avanzato e modellizzazione della rete porosa per osservare che, nelle formazioni meno permeabili, l’acqua a bassa salinità innesca reazioni chimiche che mobilizzano argille e particelle fini, riducendo la permeabilità. Le rocce più permeabili, invece, subiscono questi effetti in modo attenuato. Tuttavia, l’esposizione prolungata tende a deteriorare la struttura dei pori, riducendo nel tempo l’efficacia dell’iniezione.

Attacco informatico a Halliburton, la più importante società di servizi per i giacimenti petroliferi Attacco informatico a Halliburton, la più importante società di servizi per i giacimenti petroliferi

La durata dell’iniezione sarà un fattore decisivo per i futuri modelli di simulazione dei giacimenti, che non potranno più essere statici ma dovranno includere la dinamica strutturale dei pori. Questa ricerca ha quindi più obiettivi: da un lato, studiare i danni effettivi provocati dagli allagamenti e la vicinanza di falde acquifere considerate ad alto rischio. Dall’altro, sviluppare strumenti e modelli di monitoraggio capaci di osservare in tempo reale le reazioni chimiche e la permeabilità delle rocce, anche in funzione del recupero di petrolio. Pur trattando una risorsa non rinnovabile e inquinante, il lavoro rientra tra gli studi più rilevanti per la sostenibilità ambientale e per la ricerca di approcci più responsabili nel settore degli idrocarburi.

Fonte:
Ti potrebbero interessare