Claude si espande gratuitamente: nuove funzioni in arrivo per chi non è abbonato

La competizione tra chatbot entra in una nuova fase e passa anche dalla contesa di un mercato apparentemente poco appetibile: quello degli utenti che non vogliono pagare. Anthropic ha annunciato un importante potenziamento della versione gratuita di Claude, aprendo funzioni che fino a pochi mesi fa erano riservate agli abbonati.

La mossa arriva in un momento delicato per il settore: proprio in queste ore, OpenAI prepara l’introduzione della pubblicità nella versione free di ChatGPT. Il messaggio implicito è evidente: attirare utenti proprio mentre il rivale si prepara a monetizzare.

Tutte le novità in arrivo su Claude gratuito

La novità più concreta riguarda la produttività. Da ora anche gli utenti gratuiti possono creare e modificare documenti complessi direttamente dentro il chatbot. Claude è in grado di generare fogli di calcolo, presentazioni, documenti di testo e PDF senza passare da applicazioni esterne. Il sistema sfrutta il modello Sonnet 4.5 e trasforma l’assistente in uno strumento operativo, non più soltanto conversazionale. Non è un dettaglio: significa usare l’IA come se fosse un collaboratore digitale che prepara materiali pronti all’uso.

Il secondo tassello sono i “connector”. Claude può collegarsi a servizi esterni come Canva, Slack, Notion, Zapier e PayPal, accedendo a contenuti e automatizzazioni. In pratica l’assistente entra nel flusso di lavoro quotidiano: può recuperare informazioni, compilare materiali o orchestrare attività tra più piattaforme senza uscire dalla chat.

Poi arrivano le “skill”. Gli utenti possono insegnare all’IA procedure ripetitive caricando istruzioni, script e cartelle di risorse.

Quando una richiesta simile si ripresenta, Claude applica automaticamente le regole apprese. A completare l’aggiornamento ci sono conversazioni più lunghe, risposte interattive e miglioramenti nella ricerca vocale e visiva.

Anthropic ha accompagnato l’annuncio con uno slogan esplicito, “nessuna pubblicità in vista”. Non è solo marketing: pochi giorni fa l’azienda aveva già dichiarato che l’inserimento di annunci rischierebbe di influenzare le risposte dell’assistente. La scelta si oppone direttamente alla strategia di OpenAI, che invece introdurrà presto banner pubblicitari all’interno del suo chatbot.