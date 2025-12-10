Facebook rivoluziona il feed: arrivano nuove funzioni per migliorare l’esperienza utente

Ci siamo, finalmente Meta si è ricordata che esiste anche Facebook, il suo social più datato (se non altro nell’età anagrafica dei suoi utenti). L’azienda si prepara a svecchiare l’interfaccia del social, e le sue funzioni, con un ricco pacchetto di novità.

Un’interfaccia più semplice e intuitiva

Al centro di questa piccola rivoluzione c’è l’obiettivo di rendere il social molto più semplice e pulito, senza orpelli del passato. Ad esempio, ora il feed mostrerà le foto multiple organizzate in griglie standardizzate, mentre i contenuti si apriranno in una visualizzazione a schermo intero più immersiva.

Finalmente arriva anche il doppio tap per mettere “mi piace” alle foto, come su Instagram. La ricerca si rinnova con un layout a griglia più coinvolgente e un visualizzatore che permette di esplorare foto e video senza perdere il segno.

Anche la barra delle schede viene riorganizzata, mettendo in primo piano le funzioni più usate come Reels, Amici, Marketplace e Profilo. Creare storie e post diventa più facile, con strumenti come musica e tag degli amici più accessibili. Insomma, tutte novità che dovrebbero accorciare il gap tra Facebook e Instagram, dando più armonia ai due prodotti principali di Meta.

Più controllo contro spam e contenuti irrilevanti

Il vero problema di Facebook, quantomeno da alcuni anni a questa parte, è il suo algoritmo impazzito che sommerge gli utenti di contenuti da pagine sconosciute prima di mostrare un aggiornamento degli amici.

Meta – questa almeno è la promessa – ora vuole ascoltare davvero i suoi utenti. Finalmente potrai fornire feedback diretti su post e Reel per modellare il tuo feed.

Insomma, se un contenuto non ti piace, potrai segnalarlo e l’algoritmo d’ora in avanti dovrebbe mostrarti meno contenuti simili. Ma è solo l’inizio: l’azienda promette anche che presto arriveranno più strumenti per influenzare i suggerimenti dell’algoritmo.

Se l’azienda manterrà queste promesse e agirà concretamente sui feedback ricevuti, Facebook potrebbe finalmente tornare a essere uno spazio dove scoprire cosa fanno davvero le persone che conosciamo, invece di essere bombardati da spam automatizzato e immagini generate dall’IA.