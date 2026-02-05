Un metallo rivoluzionario è appena stato scoperto: la sua conduttività termica cambia tutto

Esiste un nuovo metallo con una conduttività termica incredibile che rivoluzionerà il sistema di raffreddamento di computer, data center e sistemi di intelligenza artificiale. Tutti connessi tra software, sistemi IA, social e altre piattaforme intelligenti, poco ci rendiamo conto quanto in lontananza questi consumino acqua ed energia.

Ma un gruppo di ricercatori potrebbe aver trovato la soluzione almeno alla dissipazione di calore e sul risparmio energetico. Il materiale metallico è composto da nitruro di tantalio, fase theta (α-TaN), molto diverso dagli altri metalli comuni, rame e argento. Rispetto a questi, il nitruro è più efficiente nel trasporto di calore, quindi nella sua eliminazione con sistemi di raffreddamento o dissipazione. Il trucco sta nella potente conduttività termica: 400 watt per metro e Kelvin, superiore a rame e argento citati prima.

Il racconto della nascita del nuovo metallo termico, la sua trasformazione in un monocristallo stabile resistente a diverse temperature: una riflessione sul consumo energetico informatico

Precedenti inchieste mettono sotto accusa l’intelligenza artificiale nell’aver cambiato da un giorno all’altro la pressione su altri materiali, il consumo di acqua per i server, la richiesta di energia di computer e dispositivi utilizzando anche potenti software di elaborazione con l’IA. A commentare tutto ciò, Yongjie Hu, autore senior dello studio e professore all’Università della California di Los Angeles (UCLA): “Con il rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale, i loro requisiti di dissipazione del calore stanno raggiungendo i loro limiti“. Il nitruro di tantalio supera il limite teorico, in laboratorio è stato sintetizzato con un processo chimico inedito. Ha cambiato struttura, diventando un monocristallo stabile a temperature medie.

Suixuan Li, insieme ad altri colleghi, ha raccontato il processo di produzione e analisi: “Abbiamo misurato una conduttività termica di 1.100 watt per metro e Kelvin a temperatura ambiente. Si tratta del valore più alto mai determinato per un materiale metallico. Il nostro studio conferma quindi le teorie e stabilisce che il nitruro di α-tantalio rappresenta un nuovo punto di riferimento per i materiali termodissipanti“.

Il nuovo metallo per il mondo computeristico avanzato è nato proprio per far crescere l’intelligenza artificiale, in particolare nuovi chip e dispositivi quantistici. Un’evoluzione richiesta da molti settori, da quello energetico a quello aerospaziale, fino alle scienze dei materiali che lavorano per tutti i campi.