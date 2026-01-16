Un dolcificante rivoluzionario: scoperto un modo per produrre un raro zucchero naturale

Pochissimi chicchi di zucchero a colazione, dentro un biscotto o una torta dietetica, danno quell’energia giusta per affrontare la giornata. E aveva ragione Mary Poppins, migliorano anche l’umore. Dato che non tutti possono assumere lo zucchero, la scienza alimentare ha creato delle alternative e tra queste si aggiunge il tagatosio, più raro ma naturale. Lo hanno scoperto gli scienziati della Tufts University, ha lo stesso sapore dello zucchero classico ma non rovina la dieta e, soprattutto, i livelli di glicemia.

Il tagatosio è presente naturalmente in alcuni frutti e nel latte. La sua produzione è difficile e costosa, per questo si parla di uno zucchero raro. Ha un potere dolcificante molto alto, pari al 92% dello zucchero tradizionale, ma ha anche il 60% delle calorie in meno. Assunto anche nella quantità di una punta di cucchiaio, alza lievemente glicemia e insulina. La FDA (Food and Drug Administration) lo ha riconosciuto alimento sicuro e può essere integrato tra i prodotti alimentari vendibili e consumabili.

Come viene prodotto il tagatosio, lo zucchero che non fa male ai diabetici e che aiuta chi soffre di carie, sovrappeso e disturbi digestivi? Scopriamo il processo biochimico e vegetale

Come è stato prodotto il tagatosio in laboratorio? Sfruttando dei batteri a noi noti per le loro conseguenze negative e una muffa, ma geneticamente modificati e con tecniche avanzate mettono in moto un bio-processo sintetico. Capiamo meglio il percorso con le parole di Nik Nair, autore dello studio e professore di ingegneria chimica e biologica.

“L’innovazione chiave nella biosintesi del tagatosio è stata l’individuazione dell’enzima Gal1P della muffa melmosa e il suo inserimento nei batteri di produzione. Questo ci ha permesso di invertire un percorso biologico naturale che metabolizza il galattosio in glucosio e di generare galattosio dal glucosio fornito come materia prima. Da quel momento in poi, è possibile sintetizzare il tagatosio e potenzialmente altri zuccheri rari”.

Il tagatosio, rispetto allo zucchero tradizionale, appare marrone e può ricordare quello di canna. Previene la carie e sostiene la flora intestinale sana, il motivo sta nella sua origine e consistenza. All’interno dell’intestino tenue viene assorbito solo parzialmente e fermentato dai batteri intestinali del colon. In questa maniera, non alza glucosio e glicemia, rendendolo utile per la preparazione di alimenti dolci per diabetici.