Svolta nella cura del diabete di tipo 2: un sistema traccia la glicemia in tempo reale

CGM è la sigla che indica il monitoraggio continuo del glucosio, fondamentale per la gestione del diabete di tipo 2. A parlare di questa patologia in crescita nel mondo è Scienmag, con un lungo articolo basato sullo studio pubblicato su springer.com. Contro la malattia, che crea sbalzi glicemici così pericolosi da generare un senso di stanchezza e sonno letale, stanno crescendo strategie di controllo e gestione.

Il CGM diventa semplice per i pazienti perché gli strumenti per effettuarlo sono piccoli e facili da usare. Diventano meno dipendenti dagli operatori sanitari o dagli infermieri, con cui però devono sempre avere un dialogo stabile e su questo si sta molto lavorando. Il CGM è qualcosa di migliore delle tradizionali misurazioni con puntura del dito. La glicemia viene monitorata in tempo reale durante l’intera giornata.

Avviene con sensori sottocutanei impercettibili, che rilevano il glucosio nel liquido interstiziale. Poi trasmettono i dati a dispositivi digitali, sempre sotto l’occhio dei pazienti. Con questi strumenti possono ricevere avvisi di iperglicemia o ipoglicemia e seguire l’andamento continuo dei valori. In questo modo, gestire la malattia diventa più comodo, proattivo e consapevole.

Curare il diabete non è solo farmacologia ma anche supporto ad una cambiamento di vita radicale

Sulla base delle informazioni giornaliere, si possono impostare le terapie farmacologiche, i piani di alimentazione ma anche l’attività fisica. I diabetici possono fare movimento in alcuni momenti, anche una passeggiata sostenuta, ma in altre circostanze, invece, devono rimanere nel riposo più assoluto.

Ci sono pazienti che soffrono di diabete di tipo 2 ma anche di altre patologie. Lo studio pubblicato su Springer dimostra, con evidenze scientifiche, che il CGM sta migliorando la vita dei pazienti con il controllo glicemico più instabile e difficile. Svolge anche una funzione educativa: i pazienti sono portati ad avere un rapporto più sereno con gli operatori sanitari.