Nintendo Switch entra nella storia: superate le vendite del DS, mentre Switch 2 vola

La console che ha ridefinito il concetto di gioco ibrido ha appena raggiunto un traguardo storico. Nintendo ha confermato che Nintendo Switch ha superato ogni altro hardware della casa giapponese, toccando quota 155,37 milioni di unità vendute al 31 dicembre 2025. Un risultato che permette alla Switch di superare la leggendaria Nintendo DS, ferma a 154,02 milioni tra il 2004 e il 2011, e di diventare ufficialmente la console più venduta nella storia di Nintendo. Il primato assoluto, invece, continua ad essere detenuto dalla PS2 di Sony.

Switch supera il DS: la console più venduta di sempre

Il sorpasso è avvenuto grazie a una stagione natalizia particolarmente brillante, che ha visto una domanda ancora sostenuta per il modello originale, favorito da un prezzo ormai più accessibile. Anche nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2026 la Switch ha continuato a muovere numeri solidi, con 1,36 milioni di unità vendute, dimostrando una longevità rara nel settore. Ora resta un solo obiettivo simbolico all’orizzonte: il primato assoluto detenuto dalla PlayStation 2, distante circa 4,63 milioni di unità. Per raggiungerlo, Nintendo dovrà mantenere la console sul mercato ancora per diversi anni.

Nel frattempo, il testimone del successo sta passando alla nuova generazione. Nintendo Switch 2 si è rivelata un debutto straordinario, con 7,01 milioni di unità vendute nel solo periodo festivo e 17,37 milioni complessive entro il terzo trimestre fiscale. Nintendo l’ha definita la piattaforma dedicata più rapidamente venduta nella propria storia.

Un ritmo che dovrebbe consentire all’azienda di superare senza difficoltà l’obiettivo di 19 milioni di unità entro la fine dell’anno fiscale, già rivisto al rialzo rispetto alla previsione iniziale di 15 milioni.

A sostenere l’hardware ci pensano anche i giochi. Mario Kart World ha già raggiunto 14 milioni di copie vendute, mentre Donkey Kong Bananza ha toccato quota 4,25 milioni dal lancio di Switch 2. Numeri che hanno spinto i ricavi del terzo trimestre a 803,32 miliardi di yen, circa 4,8 miliardi di euro, con un aumento dell’86% su base annua. L’utile operativo è salito a 159,93 miliardi di yen, pari a circa 960 milioni di euro, segnando una crescita del 20%.

La continuità di questo slancio dipenderà ora dai prossimi titoli in arrivo, tra cui Mario Tennis Fever atteso a febbraio e Pokemon Pokopia previsto per marzo. Se anche queste uscite manterranno le aspettative, Nintendo potrebbe prolungare una fase di dominio che, tra Switch e Switch 2, sta già riscrivendo la storia dell’industria videoludica.