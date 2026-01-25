Gli scimpanzé si curano da soli: il nuovo studio porta una svolta scientifica

Nel corso degli anni, siamo stati abituati a parlare di scimpanzé in ambito scientifico, ma in modo molto diverso rispetto a quanto stiamo per raccontare. Di solito, infatti, si fa riferimento a questi animali in qualità di cavie per esperimenti scientifici o medici. Stavolta, invece, il punto di vista si ribalta.

Molto spesso si dice che lo scimpanzé sia l’animale più simile all’uomo. E forse, da questo punto di vista, gli scienziati non si sono affatto sbagliati. Non ci riferiamo soltanto ai comportamenti sociali o all’istinto materno, che in certi casi ricordano quelli umani, ma a qualcosa di ancora più sorprendente, che ha destato l’attenzione della comunità scientifica mondiale.

Comportamenti curativi in natura: gli scimpanzé usano gli insetti per trattare le ferite

La notizia, rilanciata dai media internazionali, riguarda un fatto davvero straordinario: alcuni esemplari di scimpanzé sono stati osservati mentre si curavano in modo del tutto autonomo, utilizzando rimedi naturali in maniera sistematica. Immagina il classico gesto umano: ci si ferisce, e si corre subito a disinfettare o a mettere un cerotto. Ecco, gli scimpanzé osservati nel Parco nazionale di Kibale, in Uganda, hanno fatto qualcosa di molto simile. Alcuni esemplari selvatici sono stati visti mentre si prendevano cura delle proprie ferite con una sequenza di gesti precisi.

Secondo quanto riferito dagli studiosi, il gesto avviene in tre fasi molto chiare: si cattura un insetto, lo si tiene tra le labbra o tra le dita per immobilizzarlo, e infine lo si preme delicatamente sulla ferita, ripetendo il procedimento più volte. Il tutto con estrema attenzione, come se si trattasse di una vera e propria medicazione.

Gli osservatori sul campo hanno dichiarato: “Nel corso di diverse stagioni sul campo, i ricercatori hanno osservato gli scimpanzé eseguire la stessa sequenza di tre fasi: catturare, immobilizzare, applicare. Uno scimpanzé che preme un insetto sulla ferita di un fratello somiglia molto a una forma elementare di cura e forse di empatia”.

Questo caso apre una nuova prospettiva nello studio del mondo animale. Spinge a riconsiderare i confini tra uomo e animale, tra istinto e consapevolezza. E, soprattutto, ci ricorda che in natura ci sono ancora moltissimi comportamenti da scoprire, alcuni dei quali ci somigliano più di quanto crediamo.