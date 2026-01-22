Anche Apple vuole produrre una spilla con AI: tutti gli altri hanno fallito

Apple starebbe lavorando a un dispositivo indossabile basato sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di riuscire dove altri hanno fallito. Secondo quanto riportato da The Information, l’azienda di Cupertino sta sviluppando un AI pin, un oggetto compatto pensato per essere indossato, simile per dimensioni a un AirTag leggermente più spesso, ma dotato di telecamere, microfoni, altoparlante e ricarica wireless.

La scommessa sui device con AI

L’indiscrezione arriva a stretto giro da un’altra anticipazione firmata Bloomberg, secondo cui Apple sarebbe pronta a rinnovare profondamente Siri, trasformandolo in un assistente conversazionale più vicino a ChatGPT. Un quadro che si completa con l’integrazione annunciata di Gemini come motore AI di supporto per Siri, segnale di una strategia finalmente più chiara sul fronte della generative AI.

Vale comunque la pena di sottolineare che la fase di progettazione di questa spilla con AI sarebbe ancora in una fase estremamente embrionale: nulla esclude che l’idea venga scartata e che questo device non veda mai la luce. Non sarebbe la prima volta.

Dal punto di vista hardware, il dispositivo viene descritto come un disco sottile e piatto, con scocca in alluminio e vetro. All’interno troverebbero spazio due fotocamere, una standard e una grandangolare, pensate per catturare immagini e video dell’ambiente circostante, affiancate da tre microfoni, un altoparlante e un pulsante fisico sul bordo. La ricarica avverrebbe tramite un sistema magnetico a induzione, simile a quello dell’Apple Watch.

La sfida più delicata riguarda la privacy. Apple costruisce da anni la propria narrazione sulla tutela dei dati personali e dovrà spiegare come un dispositivo che registra ciò che accade intorno all’utente possa convivere con questa promessa. Il confronto con il fallimento del pin di Humane è inevitabile.

Sempre secondo The Information, Apple potrebbe lanciare l’AI pin non prima del 2027 e avrebbe già ipotizzato una produzione iniziale di circa 20 milioni di unità. Un numero ambizioso, che suggerisce fiducia nel progetto. Che poi questa fiducia sia ben riposta è un’altra questione: l’ultimo grande progetto di Apple, il visore Vision Pro, non è andato granché bene.